Câmara de Brasiléia reabre trabalhos com presença da Prefeita e casa cheia

Fernanda Hassem fez leitura da mensagem governamental na câmara municipal

Alexandre Lima, com Assessoria

A Câmara Municipal de Brasiléia nesta terça-feira, dia 1 de agosto, reabriu seus trabalhos após um mês de recesso parlamentar. A Sessão contou com a presença de todos os 11 vereadores, além de populares e secretários municipais, do vice-prefeito Carlinho do Pelado, que foram ouvir a fala governamental da Prefeita Fernanda Hassem.

Em meio a algumas polêmicas, a Sessão iniciou calma com uma pequena prestação de contas por parte da prefeita Fernanda Hassem, onde destacou alguns dos trabalhos já realizado nestes seis meses do primeiro ano de mandado.

Fernanda Hassem destacou a união entre os poderes Legislativo e Executivo, onde possam andar de mãos dadas. Falou dos os avanços apresentados estão o pagamento dos servidores municipais realizado em dia, a liberação da primeira parcela do 13º salário, a reforma e revitalização das praças Hugo Poli, Rafael Mendes e do Seringueiro, a realização de serviços de tapa buracos e melhorias de ruas, recuperação de 151 km de ramais, construção e melhorias de 5 pontes, aquisição e licitação de veículos, recuperação de 8 ônibus da frota escolar, e implantação do Programa Social Criança Feliz.

Na área educacional, foi realizada a normalização do PDDE com a aprovação das prestações de Contas referentes ao ano de 2015 e 2016, abastecimento da Farmácia Popular, pavimentação asfáltica das Ruas Manoel Ribeiro e Joaquim Falcão de Macedo, aprovação de 50% do Plano de Saneamento Básico, que encontrava-se licitado desde o ano de 2011, Licitação para pavimentação asfáltica da Rua Raimundo Acácio, no Bairro Marcos Galvão I, implantação da Rede de água na Rua Raimundo Acácio, revitalização da Agrovila do km 26, com a implantação do Programa Vida em Movimento e demais ações promovidas pela Secretaria de Assistência Social, realização de melhorias na iluminação de ruas, praças e quadras,.

Além disso em 4 meses de gestão, foi fechado o abrigo que funcionava no Sport Club Brasília, em condições precárias, e as famílias levadas para uma moradia digna. Num esforço da equipe foi realizada melhorias significativas no aterro sanitário, que atende os municípios de Brasileia e Epitaciolândia, pois este foi um grande problema que se arrastou durante anos e, atualmente encontra-se adequado.

A atual gestão reorganizou o Setor de Cadastro municipal para que pudesse realmente cumprir o seu papel de arrecadação e tributação. E após receber a Prefeitura com 9 itens inadimplentes no CAUC/SIAFI, atualmente o Poder Executivo encontra-se praticamente adimplente.

“Nós estamos aqui em respeito ao poder legislativo apresentando nossa mensagem governamental prestando conta dos trabalhos realizados no primeiro semestre e desejando aos 11 vereadores eleitos pela população, um bom trabalho, e é isso que a população espera de todos. A câmara é um poder paralelo, mas harmônico, e é preciso que exista a oposição e a situação mas que tenha um trabalho responsável sempre pensando na população. Reconhecemos o tamanho do desafio, e ainda temos muito o que fazer pela cidade, tanto na cidade quanto na área rural, e deixo aqui meu compromisso com Brasiléia. Durante algum tempo prefeito não vinha nessa casa, viemos no inicio do ano participamos da abertura dos trabalhos da casa junto com nossa equipe e hoje estamos novamente, com muito respeito no retorno dos trabalhos legislativos”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

O presidente da casa vereador, Rogério pontes, falou sobre o trabalho que será desenvolvido.

“Nós estamos prontos para fazer o melhor pelo nosso município nesse segundo semestre do ano de 2017, vamos intensificar nosso trabalho. Eu tenho certeza que, com a parceria dos vereadores junto com a prefeita, e com demais que querem o bem do município a gente só tem a ganhar. Agradeço também a população que prestigia os trabalhos da casa e sempre marca presença nas sessões”, falou o presidente.

