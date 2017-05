Câmara de Brasileia realiza 13ª sessão de 2017

Vereador suplente Francisco Valadares recebeu posse durante sessão

Christiane Araújo – CMB

A Câmara Municipal de Brasileia realizou na manhã desta terça-feira (09), a Décima Terceira Sessão ordinária de 2017. Estiveram presentes os vereadores Joelso Pontes (PP), Marquinho Tibúrcio (PSDB), Rosildo Freitas (PT), Sabá Moraes (PT), Reinaldo Gadelha (PMDB), Charbel Reis Saady (PP), Zé Gabriele (PSB), Rozevete (PSB), Edú Queiroz (PT), e o presidente da Câmara de Brasileia, Rogério Pontes (PMDB).

Na referida sessão foi empossado o suplente de vereador, Doutor Francisco Valadares Neto (PMDB), em virtude da cassação do vereador titular, Mário Jorge (PMDB).

O vereador empossado, Doutor Valadares Neto (PMDB), em uso a Tribuna, agradeceu a sua irmã Patrícia Valadares pelo cuidado, amizade e amor. O vereador afirmou que fará oposição com responsabilidade. “Nós estamos aqui para ajudar, pois eu não tenho meu mandato vinculado a administração pública, tenho meu mandato a disposição do povo brasileense”, enfatizou. O vereador apresentou Projeto de Lei que acabe com a mudança de cor nos prédios do município a cada quatro anos. “Nós não podemos permitir que seja gasto recurso público a cada administração para reformar os prédios, ora com cor azul, ora com vermelha”. Para finalizar, o vereador afirmou que trabalhará com seriedade e imparcialidade, buscando defender unicamente os interesses da população de Brasileia.

Em uso a Tribuna o vereador Edú Queiroz (PT), afirmou que sempre prezará pela boa relação com os colegas de parlamento, uma vez que todos os vereadores estão trabalhando em prol do povo de Brasileia. “Nosso compromisso é com a população e o parlamento é uma Casa que dá oportunidade para muita gente. Nossa causa é a população e independe de partido político”, afirmou.

O vereador Joelso Pontes (PP), a exemplo da sessão anterior, também afirmou sobre a preocupação com a questão do setor da piscicultura em Brasileia. E mostrou sua preocupação a respeito da conclusão do novo prédio do hospital de Brasileia, que ainda está inacabado. E apresentou indicação para que o Poder Executivo veja a possibilidade de construir uma nova escola para atender a comunidade do quilômetro 26. E solicitou que a prefeitura informe o valor gasto para realizar o trabalho de melhoria da Rua Manoel Ribeiro, localizada no centro de Brasileia.

O vereador Zé Gabriele (PSB) iniciou seu pronunciamento reafirmando seu compromisso com a população de Brasileia. E apresentou a vontade em colocar em andamento a ideia de um Projeto, no intuito de coibir o uso de entorpecentes. E convidou o Delegado José Alves para comparecer a Câmara para que trabalhe em parceria no intuito da realização do projeto que beneficie os adolescentes do município com orientação.

O vereador Marquinho Tibúrcio (PSDB) mostrou sua preocupação com o transporte público, especificamente os ônibus disponibilizados pela empresa para o município de Brasileia. Em relação a limpeza do bairro Alberto Castro, o vereador mostrou sua preocupação e reiterou o pedido para que o referido bairro seja contemplado com trabalho de limpeza e iluminação pública. Marquinho solicitou que o terreno da CAGEACRE seja contemplado com trabalho de limpeza. E apresentou indicação para que o Major Rocha aloque recurso para construção de uma escola no Pólo Agroflorestal. E que sejam colocadas mais duas lonas para atender os produtores na feira livre em Brasileia.

O presidente da Câmara, Rogério Pontes (PMDB) parabenizou o vereador Valadares Neto pela posse e desejou sucesso no parlamento. E apresentou indicação para que a secretaria de obras agilize o trabalho de reposição de lâmpadas nos bairros que estão às escuras. O presidente mostrou seu apoio a causa dos taxistas, juntamente com o vereador Marquinho Tibúrcio. “Não é justa essa perseguição com os taxistas, que buscam unicamente sustentar suas famílias com trabalho honesto”, enfatizou.

O vereador Rosildo Freitas (PT), apresentou indicação para que o IDAF informe sobre as apreensões que estão sendo feitas pelo órgão. E que a empresa Transacreana informe os motivos do pelos quais os ônibus estão prestando serviços de péssima qualidade no município de Brasileia.

O vereador Rozevete (PSB), em uso a Tribuna, parabenizou o vereador Doutor Valadares Neto pela posse, desejando-lhe profícuo trabalho como agora representante do povo de Brasileia. O vereador Rozevete mencionou a respeito das áreas alagadiças em Brasileia que precisam da isenção do IPTU.

O vereador Sabá Moraes (PT), apresentou indicação para que o ramal da Linha 10 seja incluído no planejamento municipal. E que o Nabal seja contemplado com trabalho de recuperação. O vereador solicitou trabalho de melhoria na Rua da Seaprof. E que o setor responsável providencie trabalho de melhoria no ramal do quilômetro 13.

