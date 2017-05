Câmara de Brasileia realiza 14ª sessão ordinária de 2017

Christiane Araújo – Assessoria de Comunicação CMB

A Câmara Municipal de Brasileia realizou na manhã desta terça-feira, dia 16 de Maio, a décima quarta sessão ordinária de 2017. Estiveram presentes os vereadores Joelso Pontes (PP), Marquinho Tibúrcio (PSDB), Rosildo Freitas (PT), Charbel Reis Saady (PP), Reinaldo Gadelha (PMDB), Sabá Moraes (PT), Valadares (PMDB), Zé Gabriele (PSB), Rozevete (PSB), Edú Queiroz (PT) e o presidente Rogério Pontes (PMDB).

Em uso a Tribuna o vereador Charbel Reis Saady (PP), apresentou indicação para que o Poder Executivo providencie trabalho de reposição de lâmpadas na Rua Generalíssimo Deodoro. E que o Executivo contemple com trabalho paliativo o ramal do quilômetro 26, lado esquerdo. E que o DETRAN e Dnit providencie reparo nas faixas de pedestres em Brasileia. E que seja enviado documento ao Executivo sobre os agentes de saúde, para que o atendimento contemple quem necessita. Que seja enviado oficio ao Governo do Estado, solicitando estudo técnico para uma possível instalação de uma OCA no município. E finalizou parabenizando os Garis e margaridas pelo seu dia.

O vereador Edú Queiroz (PT) iniciou seu pronunciamento solicitando que o Poder Executivo pavimente a Rua Generalíssimo Deodoro, que dá acesso ao Hospital de Clinicas Raimundo Chaar. Solicitou que seja providenciada uma Van para atender os pacientes que fazem tratamento em Rio Branco.

O vereador Francisco Valadares Neto (PMDB) iniciou seu pronunciamento parabenizando a Deputada Jéssica Sales pela emenda alocada para a Rua Manoel Ribeiro, e a prefeita Fernanda Hassem pelo trabalho de pavimentação da referida rua. Apresentou indicação para que o bairro Jatobá seja contemplado com trabalho de iluminação pública em trechos que estão às escuras.

O Vereador Joelso Pontes (PP) apresentou indicação para que o leite da Coplac seja distribuído nas escolas para alimentação dos alunos.

O vereador Zé Gabriele (PSB), apresentou indicação para que o Executivo providencie trabalho de reparo no ramal Alegria do Carmem. E propôs que seja realizada uma avaliação nas áreas que foram alagadas em Brasileia, para que seja revisto o pagamento do IPTU para essas localidades.

O vereador Marquinho Tibúrcio (PSDB) iniciou seu pronunciamento parabenizando os envolvidos na audiência pública sobre limite territorial. O vereador solicitou que seja providenciado trabalho de melhoramento no ramal da Pinda. E que a Rua Marechal Rondon seja contemplada com trabalho de recuperação.

O Vereador Reinaldo Gadelha (PMDB) solicitou trabalho de reposição de lâmpadas na Rua Maria Anunciação de Paula Moreira. Que o Executivo, via secretaria municipal de agricultura providencie trabalho de desobstrução em um bueiro localizado no ramal do quilômetro 19 e que o Executivo informe se já houve ou não planejamento a respeito dos trabalhos de ramais e mecanização.

O vereador Rogério Pontes (PMDB), iniciou seu pronunciamento parabenizando a todos os garis e margaridas pelo seu dia. “Esses trabalhadores e trabalhadoras muito contribuem para a população, com a limpeza da cidade”.

O vereador Sabá Moraes (PT) parabenizou pela iniciativa da realização da audiência pública sobre os limites territoriais. E solicitou trabalho de melhoramento em trechos do ramal do quilômetro 05 (Ramal do Jorge do T e da Rosa), bem como em trecho do ramal do quilômetro 13 (Nem Gerônimo). Apresentou indicação para que seja tapado um buraco próximo ao trevo sentido Brasileia –Assis Brasil. Que as ruas Ernestino Amaral e Arialdo Bispo Barroso sejam contempladas com iluminação, paliativo e desobstrução de bueiro.

O vereador Rozevete (PSB) solicitou Moção de Pesar para a família de Carlos Alberto Alves, que faleceu essa semana. O vereador solicitou que seja enviado documento ao coordenador do Programa “Luz Para Todos”, para que seja concluído o trabalho no ramal do quilômetro 75 e Porto Carlos. O vereador solicitou que sejam construídas lombadas na Avenida Manoel Marinho Monte e Rua João Jovino.

O vereador Rosildo Freitas (PT), solicitou trabalho de iluminação pública na quadra do bairro Francisco José Moreira. Que a reitoria do IFAC informe como será resolvida a questão do transporte para levar os alunos a partir do mês de outubro. Sobre o IPTU, o vereador solicitou a criação de análise para rever o pagamento do imposto daquelas pessoas que foram atingidas com a última enchente. Que a ambulância que está inativa no quilômetro 26, seja trazida para Brasileia para ser consertada. E que o Executivo construa uma cobertura próximo a rotatória para as pessoas que compram galinha no local.

