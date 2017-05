Câmara de Brasileia realiza 15ª Sessão Ordinária

Christiane Araújo – Assessoria CMB

A Câmara Municipal de Brasileia realizou, na manhã desta terça-feira, dia 23 de Maio, a décima quinta Sessão ordinária de 2017.A referida sessão contou com a presença dos vereadores Charbel Reis Saady (PP), Reinaldo Gadelha (PMDB), Sabá Moraes (PT), Valadares Neto (PMDB), Joelso Pontes (PP), Marquinho Tibúrcio (PSDB), Rosildo Freitas (PT), Edu Queiroz (PT), Rozevete (PSB), Zé Gabriele (PSB) e o presidente da Câmara, Rogério Pontes (PMDB).

Em uso a Tribuna o vereador Charbel Reis Saady (PP) apresentou indicação para que o Executivo providencie iluminação pública para a Rua Maria da Costa, bairro Eldorado.

O vereador Edu Queiroz (PT) apresentou indicação para que seja feito um levantamento nos bairros a respeito das ruas onde há menos trafegabilidade, no sentido de produzir tijolos, ao mesmo tempo gerar emprego e resolver os problemas de trafegabilidade nas ruas dos bairros de Brasileia, principalmente bairros novos. E solicitou que seja encaminhado documento Poder ao Executivo, no sentido de futuramente, construir conjuntos habitacionais.

O vereador Francisco Valadares (PMDB) solicitou Moção de Aplauso a toda equipe do Hospital de clinicas Raimundo Chaar, pelos trabalhos que a equipe realiza, mesmo sem as condições necessárias. E solicitou que seja agendada uma reunião para que seja discutido o programa de inclusão digital.

O vereador Joelso Pontes (PP) solicitou que o Ramal do Nazaré seja contemplado com trabalho de melhoria. E que o parque Centenário seja contemplado com trabalho de revitalização.

O vereador Marquinho Tibúrcio (PSDB) apresentou indicação para que os vereadores sejam informados quando houver planejamento de ramais. Sobre o ramal do quilômetro 19 (pega fogo), o vereador solicitou trabalho de melhoria nas condições de trafegabilidade. E que a prefeitura de Brasileia informe a respeito dos carros que transportam os pacientes para Rio Branco. Em relação a iluminação pública no bairro Marcos Galvão, o vereador solicitou do Poder Executivo, trabalho de melhoria.

O vereador Reinaldo Gadelha (PMDB) falou a respeito da cobrança do IPTU e solicitou que o coordenador do setor de cadastro, senhor Silvio Cardoso, compareça à Câmara para esclarecer a forma como o imposto está sendo cobrado.

O presidente da Câmara de Brasileia, Rogério Pontes (PMDB), afirmou que a população de Brasileia necessita muito de melhoria em ramais e infraestrutura urbana. “Nós sabemos que agora o município está se desenvolvendo e quero dizer que sempre estarei junto com a prefeita Fernanda para ajudar no desenvolvimento do nosso município”, disse o presidente.

O vereador Rosildo Freitas (PT), apresentou indicação para que a Secretaria municipal de educação implante a escola de enfermagem na Escola Valéria Bispo Sabala. Que a secretaria de educação providencie uma merendeira para a escola Gesilda de Freitas.

O vereador Rozevete (PSB), apresentou indicação solicitando trabalho de iluminação pública na Rua Antônio Cavalcante, bairro Leonardo Barbosa. E solicitou que o Poder executivo realize trabalho de reabertura de um ramal que liga o T ao Porongaba.

O vereador Sabá Moraes (PT) parabenizou a prefeitura de Brasileia pelo atendimento em suas indicações, especialmente as que se refere a zona rural do município. Sobre a Linha 8, o vereador solicitou trabalho de melhoria. O mesmo trabalho foi solicitado em relação ao Nabal. E que a prefeitura de Brasileia contemple a Rua 04 de Março com trabalho de iluminação pública e operação tapa-buraco.

