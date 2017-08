Câmara de Brasiléia realiza 22ª Sessão Ordinária de 2017

Assessoria de comunicação CMB

A câmara municipal de Brasiléia realizou na manhã desta terça-feira 8 de agosto, a vigésima segunda sessão ordinária da 14ª legislatura do município, onde se fizeram presentes os vereadores: Rozildo Rodrigues (PT), Edu Queiroz (PT), Sabá Moraes (PT), Rozevete Honorato (PSB), Zé Gabriele (PSB), Joelso Pontes (PP), Charbel Reis Saad (PP), Reinaldo Gadelha (PMDB), Francisco Valadares Neto (PMDB), e o presidente, Rogério Pontes (PMDB).

Ao dar início à sessão, o presidente da Casa, Rogério, pediu um minuto de silêncio em memória do policial civil Regiçaneo Moura de Brito, que foi a óbito na madrugada do ultimo domingo, Em seguida o presidente passou a palavra ao 1º secretário para a realização da leitura regimental.

Vereador Charbel Reis Saad (PP), no uso de suas atribuições, ofereceu uma moção de aplausos em homenagem ao dia do maçom tanto de Brasiléia como do mundo inteiro, o vereador reivindicou melhorias para o Ramal da Pinda, km 59, que segundo o vereador os moradores estão enfrentando uma situação precária relacionada com pontes e ramal.

Vereador Edu (PT), no uso de suas atribuições, aprovou as duas moções de aplausos oferecidas durante a sessão, e reivindicou que fosse encaminhado ao secretário de meio ambiente um oficio para que providências sejam tomadas com relação os peixes habitam nas poucas águas do Parque Centenário, de acordo com o parlamentar os peixes estão com ausência de oxigênio, o vereador reivindicou ainda melhorias nas duas quadras existentes no referido parque.

Vereador Francisco Valadares Neto (PMDB), no uso de suas atribuições, reivindicou melhorias e que seja apresentadas soluções para o problema da rede de esgoto que está afetando residências na Rua Jorge de Paula no Bairro Ferreira Silva.

Vereador Joelso Pontes (PP), no uso de suas atribuições, reivindicou iluminação na Rua Airton Sena e no Bairro Leonardo Barbosa, o vereador pede ainda que o trabalho de iluminação seja concluído no Parque Centenário, o parlamentar complementou também pedindo o abastecimento de água potável para a comunidade do Nazaré e para os moradores da Rua Raimundo Acácio de Souza localizada no loteamento São João, região do Bairro Marcos Galvão e também reivindicou iluminação no ramal do km 59 e km 60, o vereador Joelso solicita ainda que a secretaria de ação social faça uma nova avaliação social das famílias na comunidade do Nazaré.

Vereador Zé Gabrielle (PSB), no uso de suas atribuições, reivindicou que a prefeitura aproveite a máquina que está trabalhando no ramal do km 84, para que a mesma reabra o ramal que entra no Samaúma (km 84) e sai no km 75, o parlamentar pede ainda que a prefeitura através da secretaria de agricultura faça reparos no ramal Santa Helena localizado no km 71 e também melhorias na Ponte do Ramal do Alemão.

Vereador Reinaldo Gadelha (PMDB), no uso de suas atribuições, reforçou a reivindicação do vereador Joelso com relação ao Bairro Leonardo Barbosa nas mesmas ruas com reposição de lâmpadas, o parlamentar solicitou ainda que a secretaria de agricultura faça reparos na ponte do ramal do km 19 localizada próximo ao seu Chico Pereira e também que a referida secretaria faça reparos na comunidade paraíso até o ramal do km 52, uma extensão aproximadamente três quilômetros.

Vereador Rozildo Rodrigues (PT), no uso de suas atribuições, reivindicou que a prefeitura acionasse a defesa civil para prevenção da água a realização de um trabalho de incentivo para a readequação da água e o uso da água sem desperdício.

Vereador Rozevete Honorato (PSB), no uso de suas atribuições, reivindicou melhorias no Bairro 28 Maio, pois em algumas ruas não está sendo possível fazer a coleta de lixo por conta dos problemas com relação à trafegabilidade, iluminação pública e algumas redes de esgotos no referido Bairro e que providências sejam tomadas em caráter de urgência e também que a secretaria de obras faça um trabalho de aguamento na Rua Maria Anunciação de Paula Moreira.

Vereador Sabá Moraes (PT), no uso de suas atribuições, reivindicou uma recuperação na ponte sobre o igarapé Belmonte localizado no Ramal da Eletra, o vereador reivindicou também melhorias no ramal Porongaba, sabe-se que este ramal é pertencente ao município de Epitaciolândia, que pode fazer uma parceria com o estado para que o DERACRE possa realizar trabalhos de recuperação no local e também para que a prefeitura possa verificar um terreno que apresente uma área grande para a construção de um novo Ginásio, pois o ginásio de Brasiléia está com pouca capacidade para receber os desportistas e suas famílias durante um momento de lazer e diversão que é a prática do esporte.

