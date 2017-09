Câmara de Brasiléia realiza 28ª sessão ordinária de 2017

Por Paula Alcântara Assessoria de Comunicação CMB

A Câmara Municipal de Brasileia realizou nesta terça-feira (19) a vigésima oitava sessão ordinária do primeiro ano legislativo da décima quarta legislatura do município e contou com a presença dos vereadores: Charbel Reis Saad (PP), Edu Queiroz (PT), Francisco Valadares Neto (PMDB), Reinaldo Gadelha (PMDB), Zé Gabriele (PSB), Rosildo Rodrigues (PT), Rozevete Honorato (PSB), Sabá Moraes e o presidente Rogério Pontes.

Com a palavra vereador Charbel Reis Saad (PP), no uso de suas atribuições, reivindicou melhorias em duas pontes no ramal da Eletra, uma próximo a propriedade do seu Salvador e outra e a outra próximo à saída do ramal do km 19.

Com a palavra vereador Edu Queiroz (PT), no uso de suas atribuições, falou da importância da realização do Projeto Cidadão que visa atender as comunidades seja ela da zona urbana ou rural, atender aqueles que por ventura queira tirar seus documentos e também a realização de vários casamentos coletivos, projeto esse que aconteceu no ramal do km 68 e parabenizou todos aqueles que direto ou indiretamente estiveram envolvidos na realização do Projeto Cidadão que segundo o parlamentar é extremamente importante e pediu que outras realizações desta natureza continue acontecendo no município de Brasiléia, o vereador falou também sobre a audiência pública que aconteceu no SESC para tratar da regularização fundiária do Bairro Eldorado.

Com a palavra vereador Francisco Valadares Neto (PMDB), no uso de suas atribuições, falou dos últimos acontecimentos em Brasiléia com realização as prisões que se deram em virtude da operação Dolos Apate e falou em acreditar nas investigações e acreditar mais ainda no poder judiciário.

Com a palavra vereador Zé Gabriele (PSB), no uso de suas atribuições, falou sobre as visitar que o mesmo realizou, onde no domingo esteve na comunidade do ramal da Aurora no Grupo dos Barretos que segundo o vereador os agricultores estão trabalhando nas terras para poderem produzir e esteve na extensão do ramal averiguando as condições do mesmo e ficou feliz em vêm que o ramal da Aurora está bom e trafegável exceto alguns trechos que precisam de melhoramento, e falou ainda do sucesso que foi a audiência pública que aconteceu na tarde de segunda, onde o vereador Zé Gabriele também se fez presente e falou ainda do projeto cidadão que aconteceu no km 68, onde foram realizados 128 casamentos.

Com a palavra vereador Reinaldo Gadelha (PMDB), no uso de suas atribuições, fez duas indicações a primeira é sobre a quadra de areia no Bairro Leonardo Barbosa o vereador pede que o setor competente faça uma ampliação na referida quadra e a outra indicação é sobre o Bairro José Braúna referente a iluminação pública.

Com a palavra vereador Rosildo Rodrigues (PT), no uso de suas atribuições, pediu ao delegado de MDA que informe a Câmara o motivo de até hoje não ter sido entregues os computadores do Centro da Agrovila do km 26, onde hoje tem mais de 160 jovens inscritos para começar os cursos que é tão necessária para aquela juventude, o que se sabe é que está havendo uma briga interna que acabou prejudicando a entrega desse material.

Com a palavra vereador Rozevete Honorato (PSB), no uso de suas atribuições, fez alguns considerações ao vereador Joelso que foi afastado, tratava-se de uma nota repudiando uma atitude do vereador e presidente da Câmara Rogério Pontes e o vereador Joelso foi contra a votar nessa nota de repúdio, onde em suas palavras o vereador Joelso disse “eu acho que o momento tem que ser analisado eu me abstenho de votar nessa nota de repúdio pois a justiça fará a sua parte” disse Joelso; Vereador Rozevete deu continuidade na sua fala fazendo seus agradecimentos e reconhecimentos ao secretário de Agricultura Antônio Francisco e em especial a prefeita Fernanda Hassem que segundo o vereador é a comandante de tudo.

Com a palavra vereador Sabá Moraes (PT), no uso de suas atribuições, parabenizou a prefeita Fernanda Hassem pelo grande evento realizado no km 68, onde o mesmo não pôde estar presente e parabenizou ainda pela audiência pública que contemplou o Bairro Eldorado sendo este o maior Bairro do município.

Com a palavra Presidente da Câmara Rogério Pontes (PMDB), no uso de suas atribuições, parabenizou a realização do evento que aconteceu na imaté, onde o mesmo não pôde está presente, pois estava em uma atividade realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, sendo este uma sessão solene em comemoração aos 30 anos de existência da Corte de Contas e aproveitou para parabenizar a equipe da prefeitura pela organização da Audiência Pública já mencionada acima.

