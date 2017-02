Câmara de Brasileia realiza primeira Sessão Ordinária de 2017

Sessão contou som presença da Prefeita Fernanda Hassem, Deputada Leila Galvão e Secretários.

Christiane Araújo – CMB

Na manhã desta quinta-feira (16), os vereadores da Câmara Municipal de Brasileia se reuniram na Sala das Sessões José Cordeiro Barbosa, para a realização dos trabalhos do Poder Legislativo. Com a presença de todos os Vereadores, da Deputada Estadual Leila Galvão (PT) e Prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT).

A prefeita esteve acompanhada da maioria de seus secretários municipais. Assessores da Deputada Leila Galvão e comunidade de Brasileia também prestigiaram a Sessão.

Em uso a Tribuna, Fernanda Hassem se disse honrada em participar do início dos trabalhos, uma vez que já esteve no Poder enquanto vereadora. De acordo com a Prefeita, o momento é de união em busca de proporcionar o melhor para a população de Brasileia. “Tenho certeza que a parceria com o Poder Legislativo será sempre em prol dos interesses da população. Estamos na gestão para atender as demandas do município. Desejo boa sorte a essa nova Legislatura, aproveito para colocar o Poder Executivo à disposição de todos os vereadores para que juntos possamos construir uma Brasileia melhor para todos nós”, afirmou a Prefeita.

O vereador Charbel Reis, em uso a Tribuna reafirmou seu compromisso com a população de Brasileia, se comprometendo a trabalhar sempre em prol da comunidade de Brasileia e de acordo com os interesses em comum da comunidade. “Como vereadores, não devemos se deixar levar por siglas partidárias. Precisamos, sim, resolver os problemas de nossa população que tanto precisa dos benefícios do Poder Público”, enfatizou.

O Vereados Edú Queiroz (PT), em seu pronunciamento, apresentou requerimento para que seja realizada uma audiência no intuito de discutir a PEC 287. Em seu quarto mandato como Vereador, Edu aposta na integração dos demais vereadores em prol dos munícipes. “Estou muito feliz em retornar a esta Casa, esperamos um mandato voltado exclusivamente a atender os interesses da nossa comunidade. Para isso, nossa união é essencial”, ressaltou.

O Vereador Joelso Pontes (PP), ao usar a Tribuna, mostrou sua satisfação ao retornar os trabalhos. “Estamos hoje retornando nossas atividades, e as expectativas são as melhores. Vamos continuar trabalhando no sentido de unificar nossas ações. Precisamos trabalhar em parceria, buscando o bem comum. Para mim é uma alegria muito grande voltar aos nossos trabalhos e receber os nossos novos colegas vereadores. Que tenhamos um mandato muito produtivo e em prol da nossa população”, disse.

O vereador Zé Gabriele (PSB), apresentou indicação para que propicie manutenção nas máquinas do município no intuito de atender com qualidade a população. E que a Secretaria Municipal de Saúde envie a relação nominal dos médicos do município de Brasileia. Sobre o bairro José Peixoto, o vereador solicitou que a Prefeitura, através do Setor de Cadastro, regularize o nome das ruas para melhor atendimento de entrega dos Correios. E solicitou trabalho de saneamento básico para o referido bairro, que está desassistido.

O vereador Marquinho Tibúrcio (PSDB), em uso a Tribuna apresentou indicação para que o bairro 08 de Março seja contemplado com trabalho de iluminação pública. Solicitou que seja enviado oficio para a Prefeitura Municipal de Rio Branco para tratar sobre a situação do transporte. O vereador solicitou que a Prefeitura, através da Secretaria municipal de Obras inclua em seu calendário de limpeza, o bairro São João. E solicitou que o Governo do Estado possa proporcionar melhores condições aos profissionais que trabalham no hospital Clinicas Raimundo Chaar. Sobre a ponte do ramal do quilômetro 19, solicita trabalho de melhoramento.

O vereador Reinaldo Gadelha (PMDB), iniciou seu pronunciamento apresentando Moção de Pesar à família do Senhor Erasmo pelo seu falecimento, e solicitou que a Prefeitura, através da Secr4etaria de Obras, realize trabalho paliativo no ramal do quilômetro 19.

Já o vereador Rozevete (PSB), agradeceu a oportunidade dada pela população e afirmou que a bandeira em comum a ser defendida por todos os vereadores é a do trabalhador e do homem do campo. De acordo com o vereador Rozi, a união entre os parlamentares é fundamental para o bom andamento dos trabalhos no município de Brasileia. “Durante o recesso visitei muitas comunidades e vi de perto os problemas enfrentados nas diferentes localidades. E estamos certos de que, com nossa união, teremos força e credibilidade para buscar soluções para as diferentes demandas reivindicadas pela população do nosso município”. O vereador apresentou indicação para que seja realizado trabalho de recuperação no ramal “Cajá de Cima”. Solicitou, via Emenda, uma ambulância tipo UTI, para atender a população de Brasileia. E que seja providenciada fiscalização eletrônica para a Avenida Manoel Marinho Monte. Sobre a comunidade do ramal do Nazaré, o vereador solicitou que o DEPASA providencie abastecimento de água e para o bairro Alberto Castro.

O vereador Rosildo Freitas (PT), apresentou indicação para que sejam retirados os cones localizados na Avenida Rui Lino, em Brasileia. Que a Senhora Cristina, do ICMBio venha à Câmara de Brasileia relatar sobre os procedimentos adotados na Reserva Chico Mendes.

O vereador Rozi Souza (PSB), apresentou indicação para que o Deputado Cesar Messias aloque Emenda para aquisição de uma ambulância UTI para atender a população de Brasileia. Que seja enviado documento ao DETRAN solicitando instalação de fiscalização eletrônica para a Avenida Manoel Marinho Monte. Que seja providenciada instalação e manutenção de iluminação pública para a Rua Maria da Costa, bairro Alberto Castro. E que o Ramal do Juricaba seja contemplado com trabalho de melhoramento, uma vez que as condições de trafegabilidade são escassas. Que seja providenciado trabalho de abastecimento de água na comunidade Nazaré, nas proximidades da Cerâmica Bibiano.

Comentários