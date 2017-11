Câmara de Brasiléia realiza trigésima quarta sessão ordinária de 2017

O vereador Reinaldo Gadelha (PMDB), no uso de suas atribuições, pediu que a secretaria de obras fizesse um piçarramento próximo à ponte do igarapé Riozinho localizado no km 19 próximo a escola Laudomiro Ferreira Barroso, o parlamentar pediu também que seja feito um piçarramento na ladeira do ramal Linha 12, o vereador falou ainda de uma reunião que o mesmo participou na associação União Paraná no km 19, onde foi tratado sobre o assunto de uma sessão de uso daquela unificação e pediu que a Câmara de vereadores enviasse um documento para a secretaria de agricultura para que a mesma faça renovação daquela unificação, pois se trata de sete associações que são unificadas então que a secretaria possa estar renovando a sessão de uso das máquinas.

O vereador Rosildo Rodrigues (PT), no uso de suas atribuições, pediu que a secretaria de obras pudesse estar colocando uma máquina no ramal da Castanheira no km 52, pois segundo o vereador não está tendo o atendimento necessário, o parlamentar pediu ainda que o executivo esteja enviando um projeto de lei para ser votado na Câmara com o objetivo que contemplar o ramal até a casa do produtor, pois algumas vezes só é contemplado o ramal principal deixando sobrar às vezes 500 metros ou uma ponte então que o executivo entre com essa contra partida e assim todos serão beneficiados, o parlamentar pediu ainda que a prefeitura esteja enviando um projeto de lei para que possa contemplar as moradias da população aqui de Brasiléia no sentido de contemplar as famílias que recebem um ou dois salários mínimos para a reforma de suas casas.

O vereado Rozevete Honorato (PSB), no uso de suas atribuições, agradeceu a secretaria de obras por atender a sua indicação sobre a reforma de uma ponte no ramal do km 18, onde já está sendo tirada a madeira e já estão trabalhando em parceria com a comunidade, o parlamentar agradeceu a prefeita Fernanda, pois o mesmo havia feito uma indicação solicitando duas motocicletas para a secretaria de obras e na terça-feira (31) foi entregue uma para a secretaria auxiliar a população, o vereador parabenizou ainda pela entrega de três caminhonetes, uma para a secretaria de obras, outra para a secretaria de educação e outra para a secretaria de agricultura e parabenizou o secretário de saúde pelos trabalhos desenvolvidos na zona rural como as vacinas no ramal do km 84.

O vereador Sabá Moraes (PT) no uso de suas atribuições, falou sobre uma reunião que aconteceu no Porongaba, onde foi tratado sobre a parceria entre os municípios de Brasiléia e Epitraciolândia para tirar aquela comunidade do isolamento, e pediu que a Câmara de Brasiléia enviasse um documento para as duas prefeituras para saber o motivo da retirada do trator de esteira que iria atender algumas comunidades, o parlamentar pediu também que o setor competente esteja identificando as ruas do Bairro Marcos Galvão II, pois está dificultando a entrega de correspondência nos endereços, o vereador pediu ainda que a Câmara fosse informada de como está a situação da unidade de saúde no referido Bairro, outra indicação feita pelo vereador foi que o executivo esteja tomando as devidas providências no local onde era a antiga pousada Vila Brasília o parlamentar pediu ainda que seja colocado um poste de iluminação na esquina do bar do Belírio, o parlamentar pede também que a rota policial seja feita com mais frequência no Bairro Marcos Galvão II e os moradores do referido Bairro estão cobrando também orelhão distribuídos no Bairro.