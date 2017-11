Câmara de Brasiléia realiza trigésima quinta sessão ordinária de 2017

Os vereadores do município de Brasiléia reuniram-se, na manhã desta terça-feira (7), na sala das sessões José Cordeiro Barbosa, para a realização da trigésima quinta sessão ordinária de 2017, onde estiveram presentes os vereadores: Edu Queiroz (PT), Rosildo Rodrigues (PT), Zé Gabriele (PSB), Rozevete Honorato (PSB), Charbel Reis Saad (PP), Francisco Valadares Neto (PMDB) e o presidente Rogério Pontes (PMDB).

O vereador Charbel Reis Saad (PP), no uso de suas atribuições, parabenizou o novo presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes de Brasiléia e Epitaciolândia, José Maria (Açúcar).

O vereador Edu Queiroz (PT), no uso de suas atribuições, registrou a ida de mais de quarenta mulheres à Rio Branco para a realização do exame preventivo de mamografia, esta ida até Rio Branco partiu de uma articulação entre a deputada estadual Leila Galvão, prefeitura de Brasiléia e outros órgãos, o parlamentar também pediu que fosse encaminhado um documento para a prefeitura e para o governo do estado solicitando que no próximo ano haja um planejamento no setor rural e que todos os esforços sejam feitos em melhoria de ramais.

O vereador Valadares (PMDB) no uso de suas atribuições, falou da sua ida à Brasília, onde estará conversando com os deputados e senadores de oposição para reafirmar os pedidos que já haviam sido feitos e reforçar os pedidos que a prefeita Fernanda Hassem também já fez referente a emendas parlamentares para 2018 e parabenizou o Presidente provisório do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) Emerson Leão, o parlamentar falou ainda sobre a omissão do IBAMA quanto a situação do igarapé Balanço que está morrendo segundo o vereador ele já fez dois ofícios para o setor que viesse aqui averiguar as causas.

O vereador Zé Gabriele (PSB) no uso de suas atribuições, falou sobre as visitas realizadas por ele no ramal do km 18, onde o parlamentar esteve com os moradores pedindo a colaboração dos mesmos para que fosse doada parte da matéria prima para a recuperação da ponte do ramal, o parlamentar esteve também na comunidade Alegria do Carme e aproveitou para pedir que a prefeitura entre com as máquinas em um trecho que está ficando intrafegável, o parlamentar esteve também verificando a situação das pontes e conversando com os moradores para que fosse doada a madeira e os moradores concordaram em doar.

O presidente da Câmara Rogério Pentes (PMDB) no uso de suas atribuições, falou sobre sua ida à secretaria de obras, onde pediu melhorias para o ramal do Polo e logo soube que as máquinas estão no referido ramal fazendo um trabalho de recuperação e atendendo a indicação do vereador Rogério, o parlamentar falou da importância de cobrar do executivo para o bem do município e parabenizar quando os trabalhos forem realizados, segundo Rogério é notório que a prefeitura não tem condições de atender todas as demandas prova disso é o Ramal da Santa Helena que vários moradores já fizeram pedidos por se tratar de um ramal que dá acesso a transporte escolar, mas que infelizmente ainda não foi possível realizar trabalhos de melhoria naquela comunidade que realmente precisa e a falta de maquinário acaba comprometendo o desenvolvimento dos trabalhos.

O vereador Rosildo Rodrigues (PT) no uso de suas atribuições pediu que a prefeitura pudesse estar fazendo um termo de cooperação técnica com o estado para poder fazer a política de saúde do homem, pois estamos no mês de novembro e tem muitas questões hoje referentes à saúde do homem que a gente precisa identificar com o tempo, e fez o registro do falecimento do seu João Paizinho que faleceu vítima de câncer de próstata então é necessário que seja feito uma campanha em prol da saúde do homem e é necessário que a prefeitura e o estado através da secretaria de saúde possam estar trazendo um especialista para fazer uma campanha de prevenção contra essas doenças, ainda nos dias de hoje o homem ainda tem dificuldades de fazer esses exames, mas pelo bem da saúde de cada um é necessário fazer o exame preventivo.

O vereador Rozevete Honorato (PSB) no uso de suas atribuições, falou sobre o Plano Plure Anual A e da Lei Orçamentária Anual, são dois projetos que estão em tramitação na Câmara há um mês e estão passando por uma análise jurídica, desde então, estão aguardando o parecer jurídico para que ela possa entrar para as comissões para passar por um novo processo de análise, o parlamentar pediu ainda que a Câmara legislativa Municipal pudesse estar fazendo uma moção de pesar aos familiares do seu João Paizinho em conjunto com os demais vereadores, o parlamentar fez também duas indicações, a primeira trata-se de que o setor competente possa estar colocando duas câmeras de segurança no Cemitério São João Batista, tendo em vista que já é a terceira vez que os túmulos são violados e têm crânios e os restos mortais roubados, o vereador ainda sugere que uma seja colocada na feira e a outra nas proximidades da entrada do Cemitério, e a segunda indicação é que o executivo possa estar fazendo um trabalho de melhoramento nas laterais do ramal do senhor Bu localizado no km 75.

