Câmara de Brasiléia realiza vigésima terceira sessão ordinário de 2017.

Da Assessoria de Comunicação CMB

Com a presença dos vereadores: Sabá Moraes (PT), Zé Gabriele (PSB), Rozevete Honorato (PSB), Marquinhos Tibúrcio (PSDB), Francisco Valadares Neto (PMDB), Charbel Reis Saad (PP), Joelso Pontes (PP) e o presidente Rogério Pontes (PMDB), a Câmara Municipal de Brasiléia realizou nesta terça-feira, 15 de agosto a 23º sessão ordinária.

Vereador Francisco Valadares Neto (PMDB), no uso de suas atribuições, apresentou uma moção de aplauso para a agremiação do time Atlético Acreano que tem representado o estado do Acre enfrentando todas as dificuldades na série C, o vereador também parabenizou em especial à prefeita Fernanda Hassem, procurador jurídico do município Pedro Diego e toda a equipe por terem tirado Brasiléia da inadimplência que agora está apta para receber recursos. O parlamentar disse ainda estar contente por ter levantado a questão do portal da transparência cujo presidente já está providenciando esta questão na Casa Legislativa.

Vereador Joelso Pontes (PP), no uso de suas atribuições, reiterou a prefeitura do pedido de recadastramento dos servidores que desde a gestão passada não tiveram resposta e têm servidores buscando reajustes, onde a classe da educação é uma que quer o reajuste e irá aguardar até outubro, o vereador solicitou também do governo do estado uma reforma da Unidade de Gestão de produção sustentável que abrange SEAPROF, SEAP, IDAF, IMAC, o parlamentar registrou ainda a reivindicação feita por ele na semana passada sobre a iluminação da Rua Airton Sena que foi contemplada com iluminação e já aproveitou para reivindicar iluminação no Cemitério de Brasiléia.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (PSDB), no uso de suas atribuições, reivindicou iluminação pública no Bairro 28 de Maio, onde já foi concluída uma etapa, mas o parlamentar pede que acelere o processo no referido Bairro e aproveitou para pedir que a prefeitura através do setor competente realize um trabalho de tapa buraco nos ramais do km 13 e no Polo industrial, o vereador falou ainda das lombadas colocadas na Avenida Marinho Montes que segundo ele não estão dando conta de inibir a alta velocidade e parabenizou o secretário de obras por ter colocado uma lombada amais do que determinou o DENIT e solicitou que o governo do estado possa informar quando será a entrega do Hospital Regional, pois a população tem cobrado respostas.

O presidente da Câmara, vereador Rogério Pontes (PMDB), no uso de suas atribuições, parabenizou a prefeitura pelas ações que estão sendo feitas no município e frisou sobre o lançamento do programa Criança Feliz que é um programa do governo federal, mas que a prefeita com muita luta conseguiu fazer com que Brasiléia seja o primeiro município da região a aderir o programa que será de suma importância para as famílias mais necessitadas, o presidente aproveitou ainda para falar de sua participação da inauguração da quadra poliesportiva da escola Valéria Bispo Sabala, onde esteve representando o Poder Legislativo do município e aproveitou para reivindicar ao DENIT trabalho de recuperação na Estrada do Pacífico, onde os buracos estão prejudicando a passagem na BR 317.

Vereador Rozevete Honorato (PSB), no uso de suas atribuições, fez o seu reconhecimento à prefeita Fernanda Hassem que vem desenvolvendo um grande trabalho no município de Brasiléia junto de sua equipe, inclusive ao secretário de Obras e vice-prefeito Carlinhos do Pelado que vem trabalhando de forma incansável e também relembrou o legado deixado por Getúlio Vargas que fez parte da política Nacional, onde criou a CLT e consolidou a lei trabalhista em 1943 pelo decreto de número 5.452 sendo o presidente que mais lutou pelas leis trabalhistas e aproveitou para fazer algumas indicações como trabalho de melhoramento na Rua José Lacerda de Andrade, localizada no Bairro 3 Botequins e os moradores pedem que seja realizado trabalhos na referida rua, o vereador pediu ainda que a secretaria de agricultura inclua no seu planejamento trabalhos de recuperação no ramal do km 35 que dá acesso a produtores rurais e vivem da lavoura branca e pediu ainda que o poder executivo esteja realizando trabalhos de tapa buracos na rua José Meireles que está com alguns buracos.

Vereador Sabá Moraes (PT), no uso de suas atribuições, parabenizou a prefeita Fernanda Hassem por mais uma grande ação realizada no CAPS, onde conseguiu comprar com recurso próprio, um veículo para dar assistência para aos pacientes, o parlamentar pede ainda que a prefeita se sensibilize e coloque um trator de esteira e uma patrol a disposição no ramal que liga os ramais do km 19, linha 10, Porongaba, Juricaba, ramal da Santa Luzia e o ramal da esperança localizado no km 5 que estão precisando de trabalhos rapidamente.