Câmara Municipal de Brasileia Realiza 17 Sessão Ordinária de 2017

A Câmara Municipal de Brasileia realizou na manhã desta terça-feira, 06 de Junho, a décima sétima sessão ordinária de 2017, que contou com a presença de todos os vereadores do Legislativo municipal.

Em uso a tribuna, o vereador Charbel Reis Saady (PP), apresentou indicação solicitando melhoria nos ramais no município. Solicitou que o ramal Arraial dos burros seja contemplado com trabalho de melhoria e recuperação de uma ponte. E solicitou que o ramal Santa Luzia também seja contemplado com trabalho de recuperação no ramal. O mesmo pedido foi feito para o ramal Cajueiro e quilômetro 52. E apresentou indicação para que o ramal do quilômetro 17 seja contemplado com trabalho de recuperação. O vereador solicitou que o secretário municipal de agricultura, Antônio Francisco, venha a Tribuna da Casa para esclarecer para a população rural sobre o trabalho que será desenvolvido em Brasileia em relação aos ramais do município.

O vereador Edu Queiroz (PT), iniciou seu pronunciamento falando a respeito da gestão da prefeita Fernanda Hassem, e afirmou que a população acredita no trabalho da prefeita, acredita que até o final do mandato Brasileia terá uma nova cara. “A nossa cidade está ganhando vida a cada passo dessa nova gestão. A prefeita trabalhou no período invernoso, dentro de suas possibilidades. A prefeita irá fazer seu mandato com determinação e seriedade”, disse o vereador.

O vereador Francisco Valadares Neto (PMDB) convidando o senhor Arthur para comparecer à Câmara de Brasileia prestar esclarecimentos a respeito dos processos licitatórios. E apresentou indicação para que seja instalado o portal da transparência na Câmara Municipal de Brasileia.

O vereador Joelso Pontes (PP) falou a respeito do Programa “Luz Para Todos”, e solicitou que as comunidades que ainda não foram beneficiadas com o programa para que sejam beneficiadas com energia elétrica.

O vereador Marquinho Tibúrcio (PSDB), parabenizou a prefeita de Brasileia pelos trabalhos realizados nos bairros de Brasileia e apresentou indicação para que o Executivo providencie trabalho de roçagem na cerca viva localizada na antiga Pousada Vila Brasília e que, segundo o vereador, está atrapalhando a rede de energia e a visibilidade. O vereador solicitou que a AGEAC atuem com os taxistas que estão dentro do cadastro e realize punições para os clandestinos. “Eu acredito que aqui não há nenhum vereador contra os taxistas. A nossa categoria é forte e estamos unidos”, afirmou. Solicitou que o DEPASA solicitou trabalho de recolocação de um bueiro na Rua José Joaquim de Lima. E apresentou indicação solicitando trabalho de reparos nas lâmpadas no bairro José Braúna, bem como colocação de lixeiros na Avenida Manoel Marinho Monte.

O vereador Reinaldo Gadelha (PMDB) apresentou indicação solicitando recuperação em uma ponte no ramal pega fogo. Sobre o ramal do Pólo Agroflorestal, o vereador solicitou trabalho de melhoria em alguns braços dos ramais ali localizados.

O presidente da Câmara de Brasileia, Rogério Pontes (PMDB) parabenizou a prefeita Fernanda Hassem pelos trabalhos desenvolvidos em Brasileia. “Algumas pessoas podem me criticar por estar ao lado da prefeita, mas eu estou ao lado de quem está trabalhando e ajudando a tornar nossa cidade um lugar melhor para se viver. Em tão pouco tempo de mandato já fez muitas ações, tanto na cidade como na área rural. E essas ações tem a aprovação da população de Brasileia, portanto eu estou apoiando uma gestora séria e com compromisso com a nossa população”, disse o presidente.

O vereador Rosildo Freitas (PT) mencionou sobre a reunião onde o mesmo participou com a presença dos representantes das cooperativas e BIRD, onde na ocasião foi conversado sobre os investimentos para Brasileia. De acordo com o vereador, está incluído no projeto uma unidade produtiva de leitão e ampliação da indústria de ração.

O vereador Sabá Moraes (PT) iniciou seu pronunciamento falando a respeito dos trabalhos realizados pelas secretarias do município. “O que vemos agora são as secretarias municipais funcionando, com trabalho em equipe voltado para o desenvolvimento de Brasileia, por isso quero parabenizar a prefeitura de Brasileia”, enfatizou.

O vereador Zé Gabriele parabenizou a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem pelo empenho durante os primeiros meses de mandato. “Inclusive a emenda da Deputada Jéssica Sales iria voltar se não fosse a agilidade da Prefeita Fernanda juntamente com sua secretária Suly Guimarães”, disse o vereador.

