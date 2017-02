Cameli agradece visita do ministro da Integração Nacional aos desabrigados pela cheia no Acre

O senador Gladson Cameli (PP-AC) agradeceu nesta sexta-feira (03) a visita do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, aos municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Barbalho esteve no Acre durante todo o dia, realizando visita aos abrigos de famílias atingidas pelas cheias dos rios Juruá, Môa e Envira depois de receber o convite da bancada federal do Acre em audiência realizada esta semana em Brasília.

Acompanhado de autoridades municipais, estaduais e federais, o ministro da Integração garantiu a liberação imediata de cerca de R$ 4 milhões para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Também foi firmado um compromisso de apoio imediato junto a prefeitura de Tarauacá. Para Gladson Cameli, a visita do ministro demonstra responsabilidade e compromisso do Governo Federal para com o Acre e as famílias prejudicadas pela alagação.

“Nós estamos muito preocupados, pois sabemos que os riscos das cheias continuam também após as vazantes dos rios quando muitas doenças infectocontagiosas se proliferam. Por isso, precisamos de estrutura que ofereça orientação e segurança no que diz respeito a saúde das famílias atingidas pela alagação. Toda bancada federal acreana está unida com o Governo Federal e estadual no sentido de garantir a solução desses problemas para o nosso povo”, disse Gladson.

O senador esteve visitando os desabrigados pelas cheias em Cruzeiro do Sul e Tarauacá já no início desta semana e retornou ao Acre na manhã de hoje juntamente com o ministro e sua equipe. Segundo ele, na próxima semana as ações de apoio às vítimas da alagação continuarão sendo executadas pelos parlamentares acreanos junto ao Governo Federal.

