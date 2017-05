Cameli debate o bom uso das redes sociais, ética e moral com os movimentos da juventude

“A Juventude progressista tem atuado de forma muito atuante para o futuro do nosso partido”, disse o senador

ASSESSORIA

Os jovens do Partido Progressista e dos partidos de oposição realizaram na tarde desta segunda-feira (8), na sede do PP, no bairro Abrahão Alab, em Rio Branco, o projeto “Qual é a sua ideia?” uma realização da Fundação Milton Campos incentivado pelo senador Gladson Cameli (PP-AC). O evento tem como objetivo o debate sobre a inserção do jovem na política e debateu o poder das mídias sociais, ética e moral.

O encontro contou com a presença do senador Gladson Cameli, o deputado estadual Nicolau Junior (PP), o presidente regional do partido, José Bestene, o presidente da Juventude, Hélio Nascimento, a presidente do PP Mulher Progressista, Francinete Barros, o vereador Roberto Duarte (PMDB), filiados, lideranças e simpatizantes.

O professor e consultor político, Carlos Augusto Coelho, falou sobre o poder das mídias sociais na sociedade, suas estruturas e a facilidade de utilizar estas ferramentas aliado a liberdade de expressão. “Nós precisamos utilizar essa ferramenta para o bem e o fortalecimento de nossas políticas públicas”, destacou Coelho.

Em seguida, João Américo Pacheco Pereira, graduado em administração de empresas e direitos trabalhistas pela PUC – Campinas, falou sobre ética e moral na sociedade civil, citando os recentes casos de corrupção que marcaram a história da política no país, abordando a importância desses conceitos no comportamento dos homens.

O presidente regional do partido, José Bestene, disse que a parceria com a Fundação Milton Campos tem sido fundamental para a formação de novos quadros políticos e a construção do partido em todo o estado.

“A Juventude progressista tem atuado de forma muito atuante para o futuro do nosso partido. Esse movimento, aliado ao da Mulher Progressista, o PP Afro tem engrandecido o ideal progressista”, disse o presidente.

Para o senador Gladson Cameli, a inserção do jovem na política contribui para uma democracia mais ampla e diversificada. “Precisamos pensar no Acre do amanhã e o jovem é uma ferramenta de transformação”, acrescentou o senador.

O projeto “Qual é a sua ideia?” vai percorrer dez municípios do estado ouvindo a juventude acreana. Outro movimento programado para a próxima semana pelo PP acreano é da Mulher Progressista que vai debater o tema “Mais Mulher na Política”.

Comentários