Cameli e prefeitos do Acre discutem com ministro projeto para fortalecer cadeias produtivas locais

Na manhã desta sexta-feira, 19, o senador Gladson Cameli (PP-AC) junto com os prefeitos de Epitaciolândia, Tião Flores (PSB-AC); Senador Guiomard, André Maia (PSD-AC) e Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD-AC), presidente da Associação dos municípios do Acre (AMAC), foram recebidos pelo ministro da Integração, Helder Barbalho. O encontro teve como objetivo falar da ação do ministério para fortalecer as cadeias produtivas dos municípios. Barbalho destacou que o prazo para a inscrição se encerra hoje.

De acordo com a Amac, sete municípios dos 22, já cadastraram suas propostas para receber recursos. E a intenção é que todos eles sejam cadastrados para participarem do programa. O projeto vai contribuir com a construção de ramais, pavimentações de rua para ajudar na produção agrícola.

Gladson, senador progressista, destacou a necessidade desses recursos. “Essa ação do ministério é fundamental para incentivar o desenvolvimento regional e o aperfeiçoamento da estrutura logística dos municípios. A partir da recuperação de estradas vicinais, pavimentação de vias, terraplenagem o escoamento da produção local irá melhorar muito. Os municípios de nosso estado precisam desse apoio federal”, destacou Cameli.

Para Barbalho, uma das missões da Pasta é justamente: promover o desenvolvimento econômico e regional, oferecendo melhores condições para estimular a criação de empregos e a geração de renda. Segundo o ministro, a estruturação de cadeias produtivas locais é parte desse esforço.

