Cameli informa a liberação de mais de R$3 milhões para 19 municípios do Acre

O senador Gladson Cameli (PP-AC) anunciou nesta quarta-feira (21), a liberação de mais de R$ 3 milhões para 19 municípios do Acre. Os recursos são do Fundo Nacional da Saúde e serão empregados no custeio das ações do Programa de Atenção Básica à Saúde nas regiões do Vale do Juruá e Acre.

O ano de 2016 reafirma o compromisso do senador Cameli com as prefeituras do Acre e a população acriana. Gladson ressalta que o sucesso nas liberações é o resultado de muito esforço e dedicação.

“Não me canso em ir aos ministérios pedir a liberação dos recursos que foram indicados e empenhados. Agradeço muito ao ministro Ricardo Barros por sua sensibilidade, a saúde é uma de minhas bandeiras no Senado Federal. A população merece uma saúde pública e qualidade. O trabalho em Brasília é diário. Tenho uma equipe qualificada que me ajuda bastante em todo o processo. Não é fácil, mas o nosso compromisso com as pessoas e com o Acre nos motivam a realizar nosso trabalho com satisfação”, disse o senador.

Os municípios do Vale Juruá, Jordão, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo vão receber R$100 mil cada; já Mâncio Lima e Porto Walter R$150 mil; para Feijó foi destinado R$200 mil; Tarauacá foi beneficiada com R$400 mil e para Cruzeiro do Sul R$ 500 mil.

Para a região do Vale do Acre, Epitaciolândia, Acrelândia, Assis Brasil, Capixaba, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Santa Rosa dos Purus e Bujari foi liberado R$100 mil para cada município; Sena Madureira e Senador Guiomard receberão R$200 mil e a capital Rio Branco R$391,219,00. O total liberado pelo ministério da Saúde foi de R$3.291.219,00.

19 Municípios do Acre foram contemplados

Epitaciolândia: 100.000,00

Acrelândia: 100.000,00

Plácido de Castro: 100.000,00

Manoel Urbano: 100.000,00

Capixaba: 100.000,00

Bujari: 100.000,00

Senador Guiomard: 200.000,00

Sena Madureira: 200.000,00

Rio Branco: 391.219,00

Jordão: 100.000,00

Rodrigues Alves: 100.000,00

Santa Rosa dos Purus: 100.000,00

Marechal Thaumaturgo: 100.000,00

Porto Walter: 150.000,00

Mâncio Lima: 150.000,00

Feijó: 200.000,00

Tarauacá: 400.00,00

Cruzeiro do Sul: 500.000,00

Totalizando: *Total: 3.291.219,00*

