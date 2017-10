Cameli visita produtores do Alto Acre e defende agronegócio como saída econômica para o Acre

Cameli disse que pretende solicitar celeridade na liberação da exportação de carne bovina para Bolívia

ASCOM

O senador Gladson Cameli (PP-AC) concluiu sua agenda no Alto Acre neste fim de semana visitando produtores rurais de suínos e frangos no município de Epitaciolândia. Ele defendeu o fortalecimento do setor e a implementação de políticas públicas para promover o desenvolvimento sustentável do agronegócio.

Ao lado de representantes da Indústria Dom Porquito, do Superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) no Acre, Luziel Carvalho, e do vice-prefeito de Epitaciolândia, Raimundão, Cameli citou a liberação da carne suína para exportação aos países andinos, como um importante avanço para o setor.

“Essa vitória consolida o trabalho de toda cadeia produtiva. Eu estou muito feliz com o que vejo aqui na região, uma vez que essa realidade mostra que o Acre é um Estado promissor e vem despertando interesse por conta de sua produção de suínos e frangos”, disse o senador.

Pela estrada Velha, em Epitaciolândia, o senador percorreu cerca de 32 km para visitar a propriedade rural do produtor Mario Maffi. Em seguida, no Ramal Chico Mendes, conheceu de perto os investimentos na criação de frangos, na propriedade do senhor Luiz Oliveira. Ele pediu ao MAPA apoio com projetos que possam tornar a cadeia cada vez mais competitiva e também ouviu reinvindicações dos produtores.

“Mesmo com todos os investimentos existem desafios que precisam ser superados, como o da energia. Nós vamos levar essa reivindicação para o governo federal e ajudar no que pudermos para o crescimento dessas famílias que geram, através de seus negócios, emprego e renda, aquecendo assim a economia local”, concluiu o senador.

Exportações – Cameli disse que pretende solicitar celeridade ao ministro Blairo Maggi para a liberação da exportação de carne bovina, e a ampliação da abertura do mercado de suínos para Bolívia. Uma delegação de Venezuela visita ainda este ano o Acre para fechar acordos bilaterais na exportação de produtos.

