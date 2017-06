Caminhada encerra Semana do Meio Ambiente realizada pela Prefeitura de Brasiléia

Neste dia 5 de junho, comemora-se em todo o mundo o Dia Internacional do Meio Ambiente. A prefeitura de Brasiléia, através da secretaria municipal de Meio Ambiente, iniciou as programações em comemoração a este dia na quinta-feira, 01, transformando assim o dia em Semana do Meio Ambiente.

A programação foi bem extensa e diversa, a abertura foi na escola da zona rural Valeria Bispo Sabala, situada na agrovila do KM26, na escola, os alunos participaram de uma palestra sobre coleta seletiva e do plantio de mudas na própria escola, ajudando assim na arborização do ambiente escolar.

Nos dias que se seguiram, o secretário municipal de Meio Ambiente, Jonas Bandeira, e toda a sua equipe, seguiram com o projeto de arborização das margens da BR317, contando com a participação dos alunos das escolas municipais de ensino fundamental, incentivando os alunos a cuidarem do meio ambiente e educando-os ambientalmente.

No encerramento da Semana do Meio Ambiente, os alunos das escolas Kairala José Kairala, Instituto Odilon Pratagi, Fontenele de Castro Rui Lino, Elson Dias Dantas e Socorro Frota, participaram de uma caminhada em favor do meio ambiente, que teve inicio na praça Valdemir Lopes e encerrou na praça do Seringueiro.

“Nós da secretaria municipal de Meio Ambiente e a prefeita Fernanda Hassem, temos nos empenhado muito para que as questões ambientais do município, outrora deixadas de lado, sejam resolvidas. A semana do Meio Ambiente evidencia isso, com todas essas ações e o apoio da sociedade com toda certeza iremos garantir uma Brasiléia limpa e bonita para todos. Continuaremos agora com o programa de arborização das margens da BR317 e logo depois passaremos para a arborização urbana, melhorando assim o ambiente e o ar da nossa cidade” Ressaltou o secretário de Meio Ambiente de Brasiléia, Jonas Bandeira.

“As ações ambientais são de suma importância para uma cidade e deve ser considerada prioridade nas gestões, é assim que fazemos em Brasiléia. Desde o inicio da minha gestão tenho buscado resolver as questões ambientais do município. Limpamos as ruas, organizamos a coleta de lixo, criamos a campanha Brasiléia Eu Amo Eu Cuido, tudo isso em função de ver nossa cidade limpa e bem cuidada. Mas não depende só do poder público, a comunidade tem que somar conosco, tem que se dispor a nos ajudar a manter nossa cidade limpa, se conscientizando sobre o lixo nas ruas, sobre as queimadas domiciliares e tudo isso. Eu gostaria de convidar a todos para cuidarmos de nossa cidade e juntos fazermos de Brasiléia uma cidade uma cidade ainda mais agradável de se viver” pontuou a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem.

Comentários