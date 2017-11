Caminhões da Acreaves apreendidos com mais de R$ 300 mil não transportavam drogas, conclui perícia da Polícia Civil

Não havia drogas nos três caminhões da Acreaves apreendidos na manhã desta quarta-feira, 22, em Senador Guiomard, transportando R$ 314 mil. Foi o que concluiu o serviço de perícia da Polícia Civil encerrado às 17h desta quarta-feira.

A apreensão dos veículos ocorreu após denúncia anônima do transporte de drogas nos caminhões da empresa. Os PMs abordaram dois dos veículos na frente do quartel da PM na cidade de Senador Guiomard e o outro na frente da agência do Banco do Brasil na mesma cidade. Os mais de R$ 300 mil estavam distribuídos entre os caminhões.

Após a abordagem da Polícia Militar, os caminhões foram encaminhados a um galpão para uma perícia minuciosa da Polícia Civil. Os motoristas foram levados à delegacia local.

Os agentes desmontaram os três veículos e abriram os frangos que eram transportados para verificar a possibilidade da existência de algum produto ilegal.

Na abordagem durante a manhã, um dos advogados da Acreaves esteve no quartel da PM apresentando comprovantes bancários na tentativa de provar que o dinheiro encontrado possuía origem lícita.

Com ac24horas.com

