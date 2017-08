Caminhonete capota após motorista desviar buraco na BR-364 e passageiro morre no PS

O condutor de uma caminhonete modelo Amarok, de placas NXR-3417, perdeu o controle da direção do veículo ao desviar de um buraco na BR-364 e acabou captando. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (14), cerca de 10 km’s após o município do Bujari. O motorista, cujo o nome não foi divulgado, sofreu apenas escoriações, já o passageiro ficou gravemente ferido.

Artemildes Oliveira da Silva, 40 anos, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no final da tarde. De acordo com os socorristas do Samu, ele sofreu traumatismo torácico e hemorragia interna.

O jornal Folha do Acre apurou que o homem que dirigia o carro, era mecânico de máquinas pesadas e teria se deslocado até aquela região para fazer a manutenção de uma trator. O passageiro que morreu seria seu colega de trabalho.

