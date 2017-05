Campanha de vacinação vai as residências em Brasiléia

A prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Saúde vem realizando no município a companha nacional de vacinação contra a Influenza (gripe).

A campanha, que tem como público alvo crianças a partir de 06 meses e menores de 05 anos de idade, gestantes puérperas (até 45 dias após o parto) e idosos com 60 anos ou mais, vem acontecendo em todo o Brasil desde o ano de 2010. Aqui no município de Brasiléia os coordenadores da campanha estimam vacinar aproximadamente 5.100 pessoas, entre áreas urbana e rural.

A campanha teve seu lançamento oficial no dia 17 de abril, e como já é de rotina, os profissionais da saúde foram os primeiros a serem vacinados. A vacinação irá até o dia 26 de maio. Para atender o maior número possível de cidadãos, os vacinadores estão indo as residências ministrar a vacina no público alvo.

A vacina está disponível em todos os postos de saúde do município e na zona rural em pontos estratégicos, que serão divulgados pela Secretaria de Saúde através de todos os meios de comunicação e redes sociais.

“Essa campanha é realizada todos os anos, e é muito importante para a população do município, pois previne a gripe. Ao contrário de muitos boatos, a vacina não tem nenhuma contraindicação. Nesta reta final da campanha, os nossos agentes estão indo nas residências dos populares para ministrar a vacina. Por conta desses boatos, algumas pessoas têm demonstrado um certo receio em tomar a vacina, principalmente os idosos, mas estamos aqui para afirmar, mais uma vez, que a vacina previne a gripe e não gera nenhum tipo de efeito colateral”, afirmou Joe Weider, coordenador da imunização do município de Brasiléia.

