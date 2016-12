Campeão de liberação de emendas, Major Rocha anuncia pagamento de 700 mil para o Hospital do Câncer

Assessoria

O Deputado Federal Major Rocha (PSDB) tornou-se, em 2016, o parlamentar que mais liberou emendas na bancada do Acre.

Nesta terça-feira, 20, o tucano anunciou a liberação do pagamento de emenda de sua autoria destinada à única unidade especializada no tratamento do Câncer no Acre – UNACON, no valor de R$ 767.790,00.

A emenda atendeu a pedido de servidores da Fundhacre e se destina à aquisição de 626 equipamentos e materiais permanentes importantes para o atendimento dos pacientes daquela unidade hospitalar, tais como:

bebedouros e purificadores de água, longarinas (assentos), poltrona hospitalar, escadas, laringoscópios infantis, laringoscópios adultos, eletrocardiógrafo, cardioversores, carros de emergência, oxímetros de pulso, ventiladores pulmonares pressométricos, aparelhos de ar-condicionado, biombos plumbíferos, comadres, armários, computadores, mesas de escritório, biombos, estetoscópios infantis e adultos, negatoscópios, cadeiras de rodas para adultos, oftalmoscópios, mesas para refeição, suportes de soro, papagaios, cadeiras, balanças antropométricas para adultos, suporte de Hampers, cadeiras de rodas para obesos, otoscópios, berços hospitalares com grades, camas hospitalares tipo Fawler mecânica, aspiradores de secreções elétricos móveis, cadeiras para coletas de sangue, esfigmomanômetros de pedestal, capela de fluxo laminar, geladeiras e sofás-cama.

“O cuidado com a saúde está acima das disputas partidárias. Tenho viajado o estado e recebido as carências pontuais de cada região, com isto busco diminuir o sofrimento da população atendendo estas demandas urgentes e necessárias. Saúde não aguarda campanha política”, disse Rocha.

Sobre o seu desempenho surpreendente, para um parlamentar de primeiro mandato, o deputado declarou:

“Cheguei em Brasília com a intenção de não me omitir do debate parlamentar, mas não posso descuidar das carências da população acreana. Tenho trabalhado as emendas parlamentares com muita seriedade e me esforçado para que o meu mandato sirva como instrumento de mudança na vida de cada cidadão do Acre.”

Comentários