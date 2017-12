Campeão Estadual Máster, RBFC encerra temporada com amistoso na Bolívia

Da redação, com Jairo Barbosa

O Rio Branco FC, campeão estadual máster (50 anos), vai encerrar a temporada 2017 em terras internacionais. ¨ O Mais Querido¨ disputar um amistoso no próximo sábado(23), contra a Seleção Máster da Bolívia, no estádio Roberto Jordan Cuellar, o Colosso da Amazônia, em Cobija, Pando, na Bolívia.

Para o confronto, o técnico Mário Sales manteve a base do time campeão estadual, mas vai levar para o confronto internacional 20 jogadores, prevendo que vai encarar um adversário de qualidade.

O delegação alvi rubra segue para a capital de Pando na tarde de sábado com chegada prevista na Bolívia para as 17 hs(horário local). O coordenador de futebol Máster do Estrelão, Francisco Leitão, disse que o amistoso foi confirmado para celebrar o excelente ano da equipe.

Ao longo de 2017, o time disputou cerca de 19 amistosos, sem contar com os jogos do campeonato máster, e mantém uma escrita de nunca ter perdido jogando em seus domínios.

Leitão, aproveitou para agradecer a cada um dos apoiadores da equipe e aos atletas que se empenharam ao máximo em todas partidas.

Neste amistoso, o time vai inaugurar o uniforme de 2018, um modelo que faz referência a camisa usadas pelo time profissional na temporada de 2015, quando Rio Branco enfrentou o Vasco pela Copa do Brasil.

