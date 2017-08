Campeão sob vaias: Gatlin estraga festa de Bolt e é bi dos 100m no Mundial de Londres

No fim das contas, Usain Bolt era humano. A expectativa por um grand finale na carreira do velocista mais vencedor de todos os tempos fez com que os holofotes ignorassem a ameaça que se desenhava. Enquanto o jamaicano se despedia, um velho conhecido apresentava suas credenciais como o maior estraga-prazeres do Mundial de Londres. Vaiado todas as vezes que pisou na pista do Estádio Olímpico de Londres, Justin Gatlin foi comendo pelas beiradas sem alardes. Quando chegou a hora, mais uma vez ignorou o público para voar na pista. Deu o troco por Pequim, quando levou a prata por apenas um centésimo . Cravou 9s92, sua melhor marca na temporada e sagrou-se bicampeão mundial dos 100m. O título anterior foi conquistado há 12 anos, em Helsinque 2005. Aos 35 anos, Gatlin agora é o mais velho a levar o ouro da prova mais rápida do atletismo.

Após fazer sinal de silêncio para a torcida, Gatlin reverenciou Bolt. O jamaicano, que largou muito mal e foi incapaz de se recuperar mesmo fazendo seu melhor tempo no ano (9s95), terminou em terceiro lugar. A medalha de prata foi para o novato Christian Coleman, selando a dobradinha americana com 9s94.

– Eu procurei não focar nas vaias. Eu estava focado no que tinha que fazer. Acho que as vaias vêm por eu ser o rival de Usain. Não tive vaias em 2010, em 2011, em 2012, aqui, em 2013, 2014 ou 2015… A noite é de Usain. Ele é o cara. Me inspira a ser um competidor mais forte e rápido. Eu desejava todos os anos a ser o seu principal rival. Desenvolvemos um grande respeito entre nós. Muitas pessoas da mídia pensam que nos odiamos, mas na verdade, é o oposto. Nós fazemos piadas, vamos a festas juntos. Não tenho nada que não seja muito respeito por ele. Mesmo sendo mais velho, ele é uma grande inspiração para mim – disse Gatlin.

O tempo desta final refletiu o que se viu ao longo de toda temporada. Os 9s92 de Gatlin são a pior marca alcançada por um campeão dos 100m desde o Mundial de Paris, em 2003. Com o revés, Bolt termina sua história na prova no mesmo patamar de outros dois grandes nomes do esporte. Carl Lewis e Maurice Greene, com três títulos cada, são, ao lado do jamaicano, os maiores vencedores da prova no evento.

– Claro que fiquei (um pouco desapontado). Se não ganho, sempre vou ficar desapontado. Mas eu sabia que se minha largada não fosse boa, seria uma corrida muito difícil e foi exatamente o que aconteceu… É difícil ficar triste. Tem toda a energia que o público me passa. Me mostram tanto amor. Então, é muito bom receber todo esse carinho – disse Bolt.