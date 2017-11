Campeonato Acreano 2018 começa dia 21 de janeiro

Campeonato Acreano na próxima temporada será disputa em turno e returno, com as equipes divididas em duas chaves

MANOEL FAÇANHA

Com a presença de sete dos oito dirigentes de clubes da primeira divisão do futebol acreano (Rio Branco, Atlético-AC, Humaitá, Vasco-AC, Galvez, Andirá, Plácido de Castro) ocorreu na tarde de ontem (14), na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), o primeiro encontro arbitral para tratar da disputa do Campeonato Acreano de Futebol 2018.

O único clube ausente da discussão do primeiro arbitral do torneio diz respeito a Adesg.

Fórmula de disputa

Entre os pontos mais polêmicos do encontro estava a discussão da fórmula de disputa da competição. Três propostas foram colocadas à apreciação dos dirigentes de clubes, onde a apresentada pelo Humaitá obteve seis dos sete votos. Com isso, o Campeonato Acreano na próxima temporada será disputa em turno e returno, com as equipes divididas em duas chaves, cada uma delas com quatro equipes. No primeiro turno, as equipes jogam fora de seus respectivos grupos, enquanto no segundo turno elas duelam internamente. A cada final de turno classificam as duas melhores equipes de cada chave para decidirem o título no sistema olímpico (semifinal e final). Os dirigentes aprovaram ainda que, caso uma equipe vença os dois turnos em disputa, será declarada campeã. Havendo campeões diferentes a cada final de turno, a decisão do título será disputada em dois jogos extras. Ficou ainda decidido que o clube com melhor campanha terá a vantagem de jogar por dois resultados iguais durante as finais extras.

21 de janeiro

Com a prerrogativa dada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o encerramento dos estaduais até o início de abril, assim evitando confronto com as disputas dos torneios nacionais, o Campeonato Acreano terá sua primeira rodada agendada para o dia 21 de janeiro. Os confrontos ainda não foram definidos, ficando para o encontro do próximo dia 24 de novembro, às 16h, na sede da FFAC. Nesta data também será homologada o regulamento e a tabela da competição.

Chaves

Respeitando os critérios técnicos do último Campeonato Acreano, os dirigentes dividiram as chaves da seguinte maneira: Atlético Acreano, Plácido de Castro, Humaitá e Andirá EC (chave A); Rio Branco, Galvez, Vasco da Gama e Adesg (chave B).

Dias, horários e locais de jogos

Na próxima temporada, as partidas serão disputadas as quintas-feiras, sábados e domingos. No meio de semana, as rodadas duplas começam a partir das 17h30. Já aos finais de semana, os horários do início das rodadas duplas estão mantidos para iniciar a partir 15h30, enquanto o horário do jogo de fundo segue às 17h30.

Os jogos estão agendados, a princípio, para dois estádios da capital: Florestão e Arena da Floresta. No entanto, existem pedidos dos dirigentes do Tigre do Abunã e Leão para a realização de jogos nos estádios das cidades de Plácido de Castro e Senador Guiomard, respectivamente. No entanto, as duas praças esportivas precisaram realizar ajustes para garantirem os laudos de segurança.

Convênio

O presidente Antonio Aquino Lopes (FFAC) aproveitou a presença dos clubes para informar que ainda este mês serão liberados os recursos do convênio de ajuda aos clubes, verba essa paga pelo Governo do Estado. Lopes explicou ainda que cada clube receberá uma cota de R$ 20 mil.

