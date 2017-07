Campeonato brasileense de futsal definiu campeões neste final de semana

Alexandre Lima e Marcus José

Foram cerca de três meses onde envolveu cerca de 800 atletas em quase 70 times. Os favoritos foram se perdendo durante o Campeonato Brasileense de Futsal, edição 2017, e as zebras subindo na tabela até realizarem jogos na grande final.

Organizado pela Prefeitura através da Gerencia de Esporte do Município, quase todas as partidas contaram com o ginásio lotado de torcedores. A partir das quartas de finais, a presença maciça foi um dos grandes atrativos dos jogos.

As equipes finalistas foram definidas no início da semana passada. As equipes do sub 11, 14 e 17, feminino, máster 2ª Divisão e 1ª Divisão marcaram presença a partir de sexta, dia 28, onde se pode ver que os torcedores gostam do esporte na fronteira.

O ginásio Eduardo Lopes Pessoa ficou pequeno, sendo necessário colocar um projetor para que os torcedores pudessem assistir do lado de fora. Sexta dia 28, quatro jogos foram realizados, onde foi definido os campeões do Sub 11 (Ponte Preta Campeão), Sub 14 (Ponte Preta Campeão), Sub 17 (Ferinha Campeão) e Brasiléia FC Feminino, como Campeão.

No sábado, três jogos foram realizados e os campeões definidos. União Bandeirante ficou com o campeonato na categoria Máster, Nacional F.C. Campeão da 2ª Divisão e o União Bandeirante, campeão da elite Brasileense de Futsal 2017.

Todos os jogos da final foram emocionantes, com belas jogas, dribles e o melhor, ficou para a presença dos amantes do esporte. Fernanda destacou o empenho de sua equipe em levar o melhor para os munícipes, se doando para que o esporte volte aos velhos tempos e se destacando até a nível nacional.

Veja os melhores momentos dos jogos da final com Marcus José e apoiadores.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS DA FINAL DE SEXTA-FEIRA, DIA 28

VEJA MELHORES MOMENTOS DA FINAL DO DIA 29, SÁBADO

