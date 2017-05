Campeonato Brasileense de Futsal inicia com quase 60 times

A Prefeitura de Brasiléia, através da gerência de Esportes, realizou a abertura do Campeonato Brasileense de Futsal, no ginásio poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, com a presença da prefeita Fernanda Hassem e outras autoridades do município.

Na noite de sexta-feira, 20, o ginásio Eduardo Lopes, após passar por uma reforma, tornou-se sede do campeonato brasileense de futsal, um importante e histórico evento esportivo da cidade, onde centenas de atletas disputam a tão desejada taça de campeão.

A prefeita, Fernanda Hassem, a gerência de Esportes e toda a equipe da prefeitura de Brasiléia, não mediu esforços para a realização do campeonato. A gestão reconhece a importância do esporte no desenvolvimento e interação da comunidade, envolvendo os jovens e a sociedade no geral.

O campeonato é formado por um total de 57 times divididos em 7 subcategorias, o confronto inicial se dá por parte dos times Jaraguá Futebol Club de Brasiléia, e Praia Club de Epitaciolândia. Na cerimônia de abertura, o time campeão estadual de futsal de 2002 e 2005, chamado hoje de “seleção de Brasiléia”, recebeu das mãos da prefeita e das autoridades presentes uma singela homenagem pela sua importante contribuição para o esporte municipal.

Os secretários municipais, o presidente da câmara municipal, Rogerio Pontes, o vereado Zé Gabriele e a deputada estadual amiga do alto Acre, Leila Galvão, prestigiaram a abertura do campeonato e deram o seu recado de agradecimento e incentivo ao esporte de Brasiléia.

“O poder público precisa realmente incentivar o esporte, eu sei que as condições econômicas são pequenas, mas quando o gestor é comprometido e quando realmente quer, ele consegue investir no esporte, e é isso que a prefeita Fernanda vem fazendo. Brasiléia já foi a número um em futsal, e hoje o nosso desafio é voltar ao topo. Vejo no rosto dos atletas a esperança desse retorno a nossa melhor forma no esporte, e com o incentivo da prefeitura e a boa gerência do esporte no município, isso tudo será possível, com certeza. Enquanto deputada, deixo o meu mandato a disposição para ajudar no que for preciso a gerência de esportes municipal”, ressaltou a Deputada Leila Galvão.

A prefeita, Fernanda Hassem, também reafirmou o seu apoio ao esporte municipal, não só o futsal, mas todas as modalidades esportivas

“O povo de Brasiléia sempre foi uma referência no esporte, além de um povo batalhador e trabalhador, os brasileenses são muito envolvidos com as atividades esportivas, e nós, enquanto prefeitura, não poderíamos deixar passar em branco a abertura deste campeonato tão importante e tradicional no município, e hoje fizemos a abertura oficial do campeonato brasileense de futsal e aproveitamos este momento para homenagear o Atlético, esse time tão importante, que nos proporcionou tantas alegrias e vitórias, nada mais justo e oportuno do que homenageá-los na abertura deste campeonato.

O sentimento hoje na cidade é de esperança, reconstrução e alegria, juntos, prefeitura e comunidade veem trazendo de volta a Brasiléia seu antigo brilho. Nós nos esforçamos muito, para que, com recurso próprio e a equipe de obras, nós pudéssemos realizar esta pequena reforma, que com toda certeza deu mais vida ao ginásio, novas cores e nova iluminação, melhorando assim, também, o desempenho dos atletas. Agradeço também aos patrocinadores do campeonato, que foram de suma importância para a realização deste nosso evento”, declarou Fernanda Hassem.

