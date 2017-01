Candidato à presidência da Câmara visita o Acre para pedir votos dos parlamentares acreanos

O deputado federal Jovair Arantes lança (PTB-GO), candidatura à presidência da Câmara dos Deputados visitou o Acre na terça-feira (24). Ele veio pedir os votos dos membros da bancada federal do Estado e apresentar as propostas do bloco que ganhou o nome de “Centrão”, composto por partidos de perfil conservador.

No Acre, o líder do PTB na Câmara, foi recebido pelo deputado Moisés Diniz (PCdoB). Jovair Arantes é aliado do governo do presidente Michel Temer (PMDB). Em suas propostas, o governista defende “maior protagonismo” da Câmara e afirma que o Poder Legislativo Federal não pode continuar “tutelada” pela Justiça.

Apesar de ser lembrado por alguns deputados federais pelo perfil conservador, o candidato, uma das propostas de Jovair Arantes é uma revisão no regimento interno da Câmara dos Deputados e uma mudança no “perfil de administração” do Poder Legislativo, para “receber bem o trabalhador e as demandas da sociedade”.

Apesar de não declarar seu voto, Moisés Diniz destaca: “Recebi, ontem em Rio Branco, a visita do candidato a presidente da Câmara Federal, deputado Jovair Arantes (PTB/GO). Aprendi com meus pais a ser gentil e generoso com os visitantes”. O partido de Diniz declarou apoio a Rodrigo Maia (DEM-RJ), que disputa a reeleição.

Comentários