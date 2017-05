Capital do Acre entre as piores capitais na velocidade da internet

Com velocidade média de apenas 8,1 megabites por segundo Rio Branco segue entre as as piores capitais com internet móvel e fixa do país, diz o portal Minha Conexão (www.minhaconexao.com.br). Com tão baixa capacidade de downloads e uploads, a capital do Acre está 21ª posição no ranking produzido pelo Minha Conexão.

Mas há capitais maiores e em pior situação que Rio Branco: Cuiabá e São Luiz, por exemplo, ocupam respectivamente a 22ª e 25ª posição com velocidade de 7,7 mbps e 4,9mbps. São Paulo, 1ª no ranking, tem velocidade média de 19 mbps, e Boa Vista, a última, tem somente 3,5 mbps.

A Net Virtua e a Velox são os provedores mais velozes do Acre, segundo o Minha Conexão.

Veja o ranking atualizado:

