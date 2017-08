Capital do Acre está na 2ª colocação das cidades mais caras para se viver no Brasil, informa Portal Colaborativo

O portal colaborativo Custo de Vida (www.custodevida.com.br) confronta os dados da pesquisa mensal do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas (Dieese) que vem afirmando que Rio Branco tem uma das cestas básicas mais baratas do Brasil. O Custo de Vida, que analisa série de informações enviadas pelos leitores, mostra a capital do Acre em segundo lugar no ranking das capitais mais caras para se viver, perdendo apenas para a reconhecidamente cara Rio de Janeiro.

Rio Branco ganha inclusive de São Paulo, outra capital onde o custo de vida é reconhecidamente alto. Um dos itens que confirmam a posição no ranking da carestia é o aluguel: uma kitinet em bairro barato sai por R599 em média.

