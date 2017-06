CAPS inicia projeto Asas da Liberdade

Nesta quarta-feira, 07, a Prefeita Fernanda Hassem, visitou o Centro de Atendimento Psicossocial de Brasiléia – CAPS, onde participou de um café da manhã e do lançamento do projeto Asas da Liberdade, onde as pessoas atendidas pelo CAPS participam de aulas de zumba e outras atividades que exercitam o corpo e a mente.

O CAPS vem desenvolvendo um projeto de fortalecimento ao cuidado da saúde mental e assistência social dentro de Brasiléia, são por volta de 90 pessoas que buscam quase que diariamente a sede, não só em busca de tratamento de saúde como assistência social e para participar dos projetos oferecidos.

“A equipe do CAPS é extremamente qualificada e são projetos como esse que vemos o quanto a gestão da Prefeita Fernanda Hassem, se preocupa com todos de Brasiléia. Essas atividades fortalecem os pacientes atendidos aqui e os fazem retornar a vida social com suas famílias e a sociedade em geral”, ressaltou Borges Pacifico, secretário Municipal de Saúde.

“É uma satisfação prestar serviço aqui no CAPS, era uma das metas da Prefeita Fernanda quando se propôs a esse desafio de cuidar da nossa população. Aqui nos lidamos diretamente com a saúde da mente, no entanto, percebemos sensivelmente que não basta cuidar da mente com o corpo descuidado, resolvemos então casar os cuidados do corpo e da mente. Todos podem dançar respeitando seus limites, e por isso trouxemos esse projeto da zumba aqui para o CAPS e todos estão bem motivamos, e com toda certeza melhoraremos a saúde de todos que estão aqui conosco”, pontuou a coordenadora do CAPS, Marinete Mesquita.

“Nós da prefeitura estamos nos organizando para sempre oferecer o melhor para a nossa população. O CAPS sob a coordenação da Marinete vem desenvolvendo um trabalho muito bom, os serviços oferecidos não são só os serviços médicos, mas psicológicos, de assistência social e agora esse maravilhoso projeto de zumba que é o Asas da Liberdade, ajudaremos não só a saúde mental mas a saúde física também. A equipe de saúde e a equipe do CAPS, estão de parabéns e assim vamos fazendo nossa gestão, sempre buscando melhorar os cuidados com a nossa população”, declarou a Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem.

