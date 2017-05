Caravana do Desenvolvimento inicia cursos em Brasileia

Programa da FIEAC pretende realizar 1,3 mil atendimentos em um mês

Na noite da última sexta-feira, 26, foi realizada a cerimônia de abertura da Caravana do Desenvolvimento, em Brasileia, e contou com a participação do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano Ribeiro; da prefeita do município, Fernanda Hassem; do senador Jorge Viana; do secretário de indústria, Sibá Machado; dos deputados estaduais Daniel Zen e Leila Galvão; dos vereadores Rosildo Rodrigues e Edu Queiroz; dos presidentes de sindicatos de indústria, dos diretores e executivos da FIEAC, além de secretários municipais, e lideranças empresariais do município.

A iniciativa é uma parceria do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre, da Prefeitura de Brasileia e do Governo do Estado do Acre. A expectativa é realizar mais de 1,3 mil atendimentos com diversos cursos que serão oferecidos pelo SESI, SENAI e IEL.

Até 16 de junho, as unidades móveis das instituições ficarão à disposição do município, atendendo a população gratuitamente, de maneira a auxiliar sua preparação para o mercado de trabalho e atender a uma demanda carente de mão-de-obra no interior do Estado.

São cursos nas áreas de informática, instalações elétricas, pinturas de obras, eletricidade automotiva, manutenção em aparelho de ar condicionado, marceneiro de móveis sob medida, aperfeiçoamento em sistema de gerenciamento eletrônico, mecânica de motocicletas, marceneiro básico, pães e massas especiais, bombons, trufas,ovos de chocolate, bolos e tortas, Cozinha Brasil, primeiros socorros, oficinas de atendimento ao cliente, currículo e marketing pessoal, entre outros.

Este projeto teve início em 2013 e já passou pelos municípios de Brasileia, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Acrelândia e Senador Guiomard realizando mais de 8,5 mil atendimentos.

“A ideia deste programa é dar oportunidade para que as pessoas tenham condições de conseguir um emprego ou, até mesmo, abrir o próprio negócio com o conhecimento requerido pelo mercado de trabalho, afirmou o coordenador da Caravana do Desenvolvimento, empresário Augusto Nepomucena.

Na visão do secretário de indústria e comércio, Sibá Machado, esta ação é bastante inovadora. “Além do certificado de uma instituição reconhecida nacionalmente, o aluno sai com noções de empreendedorismo. Por isto, muitos abrem seus próprios negócios após se qualificar na Caravana do Desenvolvimento”, parabenizou.

Satisfeito em poder acompanhar mais uma ação da FIEAC, o senador Jorge Viana disse que esta ação incentiva a população a sair da zona de conforto. “Diante do cenário de crise que vivemos, política e econômica, vocês trazem esperança por meio de cursos de instituições reconhecidas nacionalmente – com marcas fortes. A única maneira de enfrentar a crise é trabalhando. Quem faz custo do Sistema Indústria vira profissional”, disse – bastante entusiasmado.

“Assumimos a prefeitura há cinco meses e fomos presenteadas com a realização da Caravana do Desenvolvimento no nosso município. Estamos encontrando, neste momento de crise, oportunidades. Estou determinada a mudar a realidade de Brasileia e o Sistema FIEAC está sendo um grande parceiro. Já temos mais de 1,1 mil pessoas matriculadas. Facilmente atingiremos a meta de 1,3 mil atendimentos. Já pensaram no efeito positivo desta quantidade de pessoas qualificadas no mercado de trabalho?”, interrogou a prefeita Fernanda Hassem.

De acordo com o presidente da FIEAC, esta ação traz mais do que cursos de qualificação e capacitação profissional. “Estamos resgatando e levando auto-estima para população que passou, nos últimos anos, por momentos bastante difíceis. Isso nos motivou a realizar a Caravana do Desenvolvimento mais uma vez em Brasileia, pois acreditamos que todos temos que pensar em nos reinventarmos e nos capacitarmos para fazermos frente às necessidades de mudanças que as empresas estão necessitando. O momento é de pró-atividade”, finalizou José Adriano Ribeiro.

