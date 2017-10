Caravana do Desenvolvimento promovida pela Fieac já tem mais de mil inscritos em Xapuri

Cerimônia de abertura das atividades foi realizada na última sexta-feira com a presença de empresários do setor industrial e autoridades

Foi realizada na noite da última sexta-feira, 6, a cerimônia de abertura da Caravana do Desenvolvimento, em Xapuri. O ato contou com a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro, do prefeito da cidade, Bira Vasconcelos, dos deputados estaduais Antônio Pedro e Leila Galvão, além de vereadores e lideranças empresariais da cidade, presidentes de sindicatos industrias, executivos e diretores da Fieac.

A iniciativa, que consiste em um verdadeiro mutirão de qualificação profissional, é realizada por meio de uma parceria entre Sistema Fiec, prefeitura de Xapuri e governo do Estado. Os cursos e palestras tiveram início no dia 2 deste mês e se estendem até o dia 27.

Mais de mil pessoas já se inscreveram nas diversas capacitações ofertadas gratuitamente à população pelo Sesi, Senai e IEL. As aulas ocorrem nas unidades móveis das instituições e em espaços cedidos. A proposta do Sistema Fieac é auxiliar na preparação da população para o mercado de trabalho e atender a uma demanda carente de mão de obra no interior do Estado. Este projeto teve início em 2013 e já passou pelos municípios de Brasileia, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Acrelândia e Senador Guiomard, totalizando mais de 10 mil atendimentos.

“Aproveitem essa oportunidade. Ao concluírem esses cursos, vocês terão condições de conseguir um emprego ou até mesmo abrir o próprio negócio”, incentivou o coordenador da Caravana do Desenvolvimento, empresário Augusto Nepomucena, em conversa com os alunos durante visita às unidades móveis.

A deputada Leila Galvão fez questão de expor sua gratidão ao Sistema Fieac por beneficiar a região do Alto Acre e recordou que, neste ano, a Caravana do Desenvolvimento já atendeu também a população de Brasileia e Epitaciolândia. “O que a Fieac, o Sesi, o Senai e o IEL fazem, em parceria com a prefeitura e o governo, é um investimento valiosíssimo na vida das pessoas, dando qualificação e conhecimento. Vivemos um momento delicado, em que há uma competitividade muito grande no mercado, e por isso as instituições e poder público precisam se unir para ofertar aos jovens, homens e mulheres, essas capacitações”, acrescentou.

Já o deputado Antônio Pedro declarou que os cursos serão importantíssimos para a população de Xapuri. “A Federação das Indústrias merece toda nossa gratidão, pois vem atender uma deman da carente em Xapuri, que é justamente a questão da qualificação da mão de obra”, pontuou.

Para o prefeito do município, Bira Vasconcelos, a solução para as dificuldades enfrentadas por Xapuri passa pelo conhecimento. “Por isso, desde antes de assumir o mandato de prefeito, já conversava com o presidente da FIEAC, José Adriano, para trazermos a Caravana do Desenvolvimento para nossa cidade. É muito importante essa parceria da Federação das Indústrias em prol da nossa população. Xapuri é muito grata ao Sistema FIEAC por todo esse apoio”, ressaltou o gestor.

José Adriano Ribeiro, presidente da Fieac, enalteceu a adesão dos industriários e da população em geral de Xapuri aos cursos ofertados gratuitamente pela Caravana do Desenvolvimento. “Dos 16 mil habitantes da cidade, já temos inscritos nas capacitações cerca de 10% da população. Estamos muito satisfeitos por isso. É um momento muito especial, momento de aumentar a autoestima dos munícipes e mostrar o que o Sistema Federação das Indústrias faz por esse Estado e como estamos preocupados em ajudar a comunidade a sair dessa situação difícil”, salientou o presidente da Fieac.

