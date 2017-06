Caravana do Desenvolvimento supera meta e qualifica mais de 1,3 mil pessoas em Brasileia

Iniciativa do Sistema FIEAC, em parceria com a prefeitura do município e governo do Estado, ofertou 25 cursos gratuitos à população no interior do Estado

“Não basta apenas o conhecimento, muitos segmentos exigem que tenhamos o certificado que comprove a qualificação”. O pensamento não é de nenhum renomado consultor ou especialista em mercado de trabalho, mas do sim do jovem Josué Marcos da Silva Filho, de apenas 16 anos. Ele foi um dos 1.341 concludentes dos 25 cursos gratuitos que foram ofertados pela Caravana do Desenvolvimento, em Brasileia. Nesta edição, a iniciativa do Sistema FIEAC contou com a parceria da prefeitura municipal e governo do Estado.

A cerimônia de entrega dos certificados foi realizada na noite do último sábado, 17, na escola Odilon Pratagi. Josué, que compareceu ao local acompanhado da mãe, Leudina da Silva Filho, declarou que concluiu três cursos: informática, pintura de obras e aperfeiçoamento em segurança no trabalho em altura (NR35).

“Como estudo à tarde, só deu para fazer esses três cursos, mas gostaria de ter feito alguns outros. Acredito que esses certificados irão enriquecer o meu currículo e me darão mais confiança no momento em que eu precisar buscar um emprego”, diz o jovem. A mãe, orgulhosa do filho, complementa: “É essencial essa oportunidade, pois além da qualificação, também ocupa a mente dos jovens. A Caravana do Desenvolvimento chegou em boa hora. Só temos que agradecer a todos os envolvidos”.

Vale destacar que as capacitações não beneficiaram apenas jovens, adultos e empresários. Pessoas da terceira idade também aproveitaram a chance de qualificação. Foi o caso da aposentada Raimunda Nunes Gomes, de 68 anos. “Participei do Cozinha Brasil e do curso de confecção de bombons e trufas. Aprendi muita coisa e acredito que poderei até ganhar uma renda extra a partir desses novos conhecimentos”, salientou a aposentada.

A solenidade contou a presença do presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro, que estava acompanhado de diretores da instituição, presidentes de sindicatos industriais e empresários; dos ex-presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Acre, João Albuquerque, Francisco Salomão e Jorge Tomás; da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem; do senador Jorge Viana; do deputado federal Leo de Brito; da deputada estadual Leila Galvão; da superintendente do SESI, Gisélia Belmina, do diretor regional do SENAI, César Dotto, do superintendente da FIEAC e do Instituto Euvaldo Lodi – IEL/AC, Jorge Luiz Vila Nova, entre outras autoridades.

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, declarou que antes mesmo de assumir o mandato procurou a FIEAC em busca de parcerias. “Conversei com o presidente José Adriano e manifestei o interesse de trazer a Caravana do Desenvolvimento para Brasileia, tendo em vista a necessidade de capacitação e de ofertar educação e preparação para nossa população. Fomos prontamente atendidos e estamos muito felizes por essa parceria de sucesso que tem como maior beneficiado o cidadão brasileense”, argumentou.

O senador Jorge Viana também enalteceu o trabalho conjunto realizado pela FIEAC, por meio do SESI, SENAI e IEL, com a prefeitura de Brasileia e governo do Estado. “Estive na abertura da Caravana e não poderia deixar de marcar presença no encerramento. E posso dizer, sem desmerecer cursos ofertados por outras instituições, que quando a Federação das Indústrias forma profissionais, capacita de verdade, com muita qualidade. Prova disso foram as aulas práticas, que tiveram resultados fantásticos como a recuperação de toda a pintura da mais tradicional praça da cidade. Só temos que parabenizar a FIEAC e os parceiros por garantir essa formação de mais de 1,3 mil profissionais nas mais diversas áreas”, ressaltou o parlamentar.

Coordenador da Caravana do Desenvolvimento, o empresário Augusto Nepomucena, presidente do Sindicato da Indústria de Móveis do Estado do Acre, falou que era uma satisfação enorme ver o grande número de pessoas qualificadas. “O ganho não é apenas dos alunos, mas de todo o município. Com o certificado em mãos e o conhecimento adquirido, vocês poderão procurar emprego e quem sabe abrir o próprio negócio. Desejo muito sucesso na carreira de todos”, frisou.

O presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro, elogiou o empenho de todos os concludentes dos cursos e também a determinação da prefeita Fernanda Hassem em buscar melhorias para Brasileia. “Agradeço também ao governador Tião Viana, que sempre tem trabalhado junto conosco. Espero que todos vocês utilizem bem esses certificados, pois a nossa intenção é melhorar a vida das pessoas, investindo em desenvolvimento para que os profissionais estejam realmente preparados para esse mercado tão exigente”, pontuou José Adriano.

Comentários