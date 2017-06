Carnaval em Brasiléia está confirmado e Banda É o Tchan! já está no Acre

Alexandre Lima

Um boato espalhado em redes sociais dando conta do suposto cancelamento do carnaval fora de época em Brasiléia, um dos maiores eventos regionais do Acre que se inicia nesta sexta-feira, dia 30, está confirmadíssimo e os integrantes da banda baiana É o Tchan, já está se deslocando para a fronteira do Acre.

A empresária Terezinha Pinheiro juntamente com a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, concederam entrevista na praça Ugo Poli, local onde acontecerá o evento, concederam entrevista para desmentir qualquer boato e aproveitaram para convidar os foliões a participarem.

Em tempo, o carnaval fora de época realizado na cidade de Brasiléia, se tornou uma das maiores atrações do Estado do Acre, sempre realizado na data de aniversário do Município, que neste ano, completa 107 anos de emancipação política.

Uma grande equipe por partes das Forças de Segurança do Estado (PM, Bope, Giro e Polícia Civil), juntamente com Detran, Bombeiros e Samu, estarão dando apoio para o evento aconteça com muita tranquilidade durante os três dias.

Veja entrevista com a prefeita e empresária na praça Ugo Poli.

