Carnaval em Brasiléia se prepara o 2º de folia

Alexandre Lima

Está confirmado. Fazer uma festa popular em Brasiléia não é tarefa fácil para qualquer pessoa ou grupo de empresários, mas, a perseverança de um grupo está fazendo a diferença para que a maior festa popular do Brasil não passe em branco mais uma vez.

Apesar dificuldades impostas, a festa iniciou na noite desta sexta-feira, dia 24, com a escolha da Rainha, Rei Momo e a Rainha Gay 2017. Mesmo com a chuva que teimava em cair, a festa teve suas atrações mantidas para alegria de quem estava na Praça Ugo Poli.

Mesmo com boatos em redes sociais de que o evento teria dificuldades em continuar, Chiquinho Chaves, um dos organizadores do carnaval, confirmou que a festa continuará com sua programação normal de cinco noites de folia.

