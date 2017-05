Carnavassis 2017 foi um sucesso de público e de alegria 

As festividades do carnavassis, tiveram início na noite da sexta-feira (12) por volta das 21 horas, com a entrega da premiação da Musa Carnavassis, feita pelo Prefeito da cidade, Antonio Barbosa de Sousa, o Zum. Logo em seguida houve apresentação do cantor Ferdney Rios, Banda Furacão e Dj Black. Uma grande multidão compareceu ao evento e acompanhou a programação até a madrugada, sem nenhuma briga.

No Sábado a alegria foi por conta de Alex Barbary, Àlamo Kário e nos intervalos música eletrônica com o Dj Black.

Vale destacar que a Prefeitura Municipal de Assis Brasil, realizou o evento através de parcerias com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Senador Sérgio Petecão, Deputado Estadual, Chagas Romão; Deputado Federal, Major Rocha e Manoel Moraes; Presidente do Legislativo Municipal, Gilda Almeida, dentre outros parceiros.

Durante seu pronuncioamento o Prefeito enfatizou seu desejo em trazer de volta todas as festividades culturais do município, tais como: além do Carnavassis, as festas juninas, o festival de praia, etc.

Dentre outras coisas destacou que as principais prioridades na organização do evento foram a segurança e infraestrutura, sendo que para isto nomeou uma comissão organizadora que se dedicou muito para cumprir a grande responsabilidade.

Como resultado dessa preocupação, o Carnaval de Assis Brasil ocorreu com total segurança para a população, com o apoio da Polícia Militar, Civil, Enafron além da equipe de seguranças contratados pela Prefeitura, Conselho Tutelar, Equipe da Assistência Social e Saúde.

Satisfeito com o sucesso da festa, o prefeito Zum falou sobre o evento. “Estou muito feliz, pois o carnavassis superou nossas expectativas. É emocionante ver nossa avenida tomada pela alegria, magia e por um número significante de foliões que abrilhantaram ainda mais essa inesquecível festa. Agradeço a todos que de uma forma direta ou indireta colaboraram na realização de mais um grande Carnaval”, disse o prefeito.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

Comentários