Carreta tanque explode na BR-364 e motorista morre carbonizado; veja o vídeo

Uma colisão envolvendo uma carreta carregada de grãos e uma carreta tanque na BR-364, distante cerca de 100 km de Porto Velho, região de Itapuã do Oeste, resultou na explosão de um dos veículos e na morte de um dos condutores identificado apenas por Samuel, que foi carbonizado. A fatalidade ocorreu na manhã deste sábado (28).

De acordo com informações apuradas junto à PRF-RO, os veículos seguiam em direção opostas, quando um deles invadiu a pista contraria que resultou na colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros de Porto Velho foram acionadas para conter o incêndio no local.

O motorista da outra carreta conseguiu escapar com ferimentos leves. O trânsito na rodovia foi totalmente interrompido para evitar acidentes futuros.

Com de agências de RO

Comentários