Carretas colocam vidas de alunos, pais e funcionários em risco e destroem patrimônio público

Alexandre Lima

A queixa é quase que constante por parte dos pais de alunos e funcionários da Escola Municipal Bela Flor, localizada na BR 317, já na saída sentido Epitaciolândia/Rio Branco. Com expedientes de dois turnos, vem oferecendo riscos diariamente devido a circulação pelo local com a chegada e saída das crianças.

A reclamação é devida alguns motoristas de carretas que pesam toneladas, entram no pátio de acesso ao estacionamento da escola. Os horários de entrada e saída é o temor maior por parte da direção da escola.

Essa preocupação se junta à destruição do patrimônio público. Quando as carretas com suas toneladas deixam o pátio em frente da escola rumo a BR, passam por cima da calçada da Avenida Lauro Gomes Ribeiro, inaugurada pelo ex-prefeito André Hassem, em dezembro de 2016.

Segundo foi informado, já foi comunicado ao Detran e Polícia Militar da preocupação por parte da direção da escola e dos pais. Não se sabe ainda, se existe alguma Lei por parte da Câmara Municipal, onde restrinja a circulação desses veículos em áreas escolares.

Se junta aí como defesa por parte dos motoristas, seria a falta de um local apropriado para que pudessem estacionar que não existe.

