Carro capota em rodovia no interior do Acre e uma pessoa morre

Várias pessoas ficaram feridas o acidente em Cruzeiro do Sul. Ciretran ainda apura quantas pessoas estavam no carro.

Um carro de carroceria capotou várias vezes na BR-364, próximo ao Rio Croa, em Cruzeiro do Sul na manhã deste domingo (15). De acordo com as primeiras informaçõs da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), algumas pessoas ficaram feridas e uma senhora morreu ainda no local. Uma criança de um ano também saiu ilesa do acidente.

A quantidade e o nome dos feridos não foram divulgados, assim como a identidade da senhora que morreu.

“Trata-se de um capotamento próximo ao Croa, na BR-364, o carro estava carregando pessoas no compartilhamento de carga e capotou várias vezes. As pessoas foram arremessadas para fora e uma senhora veio a óbito no local. Há outros feridos que estão sendo atendidos. Ainda não há informações de quantas pessoas estavam no Saveiro e ainda estamos apurando o caso”, limitou-se a informar Valdecir Dantas, chefe da Ciretran.

As informações são G1/Acre

