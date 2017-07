Carro capotou: Buracos na BR 317 continuam fazendo vítimas

Alexandre Lima

Era por volta das 12h30 desta quarta-feira, dia 19, quando um veículo modelo VW/Amarok, placas da capital acreana NAF 9971, o motorista perdeu o controle e capotou na BR 317, no km 10 quando estava chegando na cidade de Epitaciolândia.

Segundo foi apurado, os socorristas do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre, foram acionados pelo 193 (Emergência), onde souberam do acidente. No local, estava o motorista, José Rodrigues de Freitas e o carona, Manoel Lima da Silva, ambos de 37 anos.

Ambos estavam bem, pois haviam escapado do acidente apenas com pequenos hematomas. O motorista reclamava apenas de dores na região lombar e o carona nada sentia. Os danos foram apenas materiais, pois estavam se deslocando para um local de trabalho na fronteira.

Foi verificado no local e pelos sobreviventes que, o motivo do acidente foi um buraco existente na curva da estrada, onde pegou o motorista de surpresa e o fez perder o controle, saindo para fora da BR até capotar o veículo.

Segundo foi relatado, o buraco já existe a tempos e vem fazendo vítimas e estragos nos veículos, pegando os motoristas de surpresa. No trecho de 30 km até a fronteira entre Xapuri e Epitaciolândia, existe três pontos críticos que exige atenção dos condutores para não sofrerem acidentes.

