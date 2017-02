Carro tem rodas furtadas durante a madrugada em frente do Hospital da Criança na Capital

De acordo com informações colhidas no local, a ação dos criminosos não foi testemunhada por nenhum dos servidores ou pacientes do hospital

Na madrugada desta quinta-feira (9), veículos que estavam estacionados em frente ao Hospital da Criança de Rio Branco, amanheceram sem as quatros rodas.

De acordo com informações colhidas no local, a ação dos criminosos não foi testemunhada por nenhum dos servidores ou pacientes do hospital. No entanto, misteriosamente, carros foram suspensos, apoiados em tijolos e tiveram as todas as rodas levadas pelos bandidos.

A polícia iniciou as investigações para descobrir quem são os responsáveis pelo furto. Até o momento nenhum suspeito foi capturado. As autoridades iniciaram o monitoramento das câmeras de segurança da unidade e de locais próximos ao hospital.

