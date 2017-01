Casal sai ferido após carro bater em barranco na zona rural de Epitaciolândia

Carona sofreu fraturas no Fêmur e joelho enquanto o motorista sofreu corte no rosto

Alexandre Lima

Era por volta das 18h00 deste domingo, dia 15, quando os socorristas do Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, chegaram no hospital de Brasiléia trazendo na carroceria da camionete, com uma das vitimas do acidente ocorrido no Ramal de acesso à Comunidade Nari Bela Flor, distante cerca de 9km da cidade de Epitaciolândia, com acesso pela BR 317.

Segundo foi informado, o motoristas identificado como Roberto Alves (34), que estava na companhia da jovem Bruna Marques da Silva (19), ia sentido BR quando perdeu o controle ao descer uma ladeira e bateu forte contra um barranco.

Com o impacto, a frente do veículo modelo Fiat/Siena, placas MZV 2958, ficou completamente destruída. A jovem Bruna bateu com a cabeça no para-brisa e a perna direita sofreu uma fratura no fêmur, seguido de trauma no joelho. O homem teria batido o rosto no volante, sofrendo um corte no lado direito.

O dois foram levados ao hospital, onde receberam os primeiros socorros e passaram por uma bateria de exames pelos médicos plantonistas. Devido a fratura na perna da jovem, seria necessário sua transferência para a Capital, enquanto o motorista ficaria em observação e possivelmente liberado posteriormente.

Nenhum dos dois corria risco de morte. O veículo foi resgatado depois que autoridades da PM e Detran visitaram o local para fazer registro do acidente.

