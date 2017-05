Família sai para passear e perdem tudo após casa incendiar

Alexandre Lima

Era por volta das 19h10 quando os bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, foram acionados pelo 193 (Emergência), dando conta de um incêndio que estaria ocorrendo na rua Pedro Pereira, por trás do prédio da Polícia Militar na cidade de Brasiléia.

A casa que é de madeira, foi quase toda tomada pelas chamas. Mesmo com a chegada dos Bombeiros, não foi possível salvar o que havia dentro, restando apenas evitar que as chamas passassem para o prédio público, onde havia alguns veículos guardados.

Somente momentos depois, foi possível identificar que o morador, José B. Pereira, havia momentos antes com a esposa e os dois filhos menores, para dar um passeio. Inicialmente, se acredita que um curto na rede elétrica possa ter sido o principal motivo do sinistro.

Foi constatado que tudo que havia dentro, foi consumido pelas chamas. José disse que ele, sua esposa e seus filhos, ficaram apenas com a roupa do corpo. O trabalho dos bombeiros terminou quando constataram que não havia mais possibilidades de um retorno das chamas.



