Casamento 100% Popular: Petecão e Marfisa casam com outros 2.549 casais no Projeto Cidadão

“Sempre tive essa vontade de casar no Projeto Cidadão para compartilhar com todos os demais casais esse momento especial meu e da Marfisa”, disse Petecão.

Wiliandro Derze

O senador Sérgio Petecão (PSD) trocou aliança com a suplente de deputada federal Marfisa Galvão no 22ª Projeto Cidadão criado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) que contou com a participação de 2.250 casais este ano. O parlamentar e sua esposa decidiram oficializar o relacionamento de mais de 11 anos no maior programa de casamento do Brasil pelo reconhecimento do alcance social que representa para as pessoas mais humildes.

Ao chegar ao estádio Arena da Floresta, o senador Petecão logo demonstrou nervosismo, mas disse que era o momento de reconhecer oficialmente um sentimento que há muitos anos foi sendo lapidado. O casal Marfisa e Petecão geraram dois filhos e moravam juntos a mais de 10 anos e a pouco tempo decidiram casar de forma oficial e viram no Projeto Cidadão uma forma de reconhecer o evento participando junto com os demais casais.

“Todo mundo sabe da minha história, sou de família humilde do bairro Seis de Agosto. Muitos podem até achar demagogia participar de um evento como este, mas pelo contrário, é o reconhecimento desse Projeto criado pelo Tribunal de Justiça que tem um grande alcance social. E sempre tive essa vontade de casar no Projeto Cidadão para compartilhar com todos os demais casais esse momento especial para a minha vida e da Marfisa, como para os demais participantes”, disse o senador.

Logo que o cerimonial do evento chamou os casais, o senador Sérgio Petecão de um lado apareceu mais sua esposa Marfisa e foram aplaudidos pelos demais casais presentes nas arquibancadas do estádio Arena da Floresta. “Logo que se postaram em seus lugares esperando o ritual proferido pelo juiz da Vara de Registros Públicos, Edinaldo Muniz. Ppetecão fez uso d palavra e disse que era um momento muito especial e que casar não era brincadeira, mas exigia muita responsabilidade. Confesso a todos vocês que deu um tremedeira nas pernas quando cheguei aqui. Quando Marfisa e eu decidimos nos casar não imaginava que desse todos esse nervosismo”, destacou Petecão.

Ainda segundo Petecão o Projeto é de grande relevância para a sociedade e este casamento só trouxe muita alegria e satisfação. “Fiquei muito feliz em saber que é casamento que bateu recorde. E como tenho maior respeito por esse trabalho realizado pelo Tribunal de Justiça, hoje presidido pela desembargadora Denise Bonfim”, acrescentou.

Na hora que o juiz chamou todos os casais a se colocarem de pé e chamar a todos a dizer que queriam ou não casar. Petecão deu um gripo forte e disse ‘sim’, concordando com o casamento juntamente com todos os homens que participavam do casamento coletivo. Na hora das esposas diz o ‘sim’. Marfisa Galvão também agiu da mesma forma e com o boque para cima disse sim. O que selou o casamento de todos os casais presente no 22ª Projeto Cidadão.

Estiveram presentes no casamento coletivo a presidente do TJ, desembargadora Denise Bonfim e as desembargadoras Cezarinete Angelim e Eva Evangelista, além do senador Jorge Viana (PT), deputado Ney Amorim (PT), prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT) e o juiz da Vara de Registros Públicos responsável por selar o casamento de tosos os participantes.

Comentários