Caso encerrado: Polícia identifica e prende acusados de matar amigos no final de semana

Alexandre Lima

Os investigadores sob coordenação do delegado Roberto Lucena, titular do município de Brasiléia, mas que estava de plantão no final de semana cuidando também de Epitaciolândia, deram por encerrado o caso onde resultou na morte de dois amigos neste final de semana na fronteira.

Já se encontra na unidade prisional Francisco de Oliveira Conde em Rio Branco, Francisco Araújo de Oliveira (26). Na tarde desta terça-feira (21), foi a vez do segundo acusado, Denilson Viana da Silva (19) que se apresentou com uma advogada e ficou detido na delegacia de Epitaciolândia.

Segundo foi informado, Denilson também estará sendo transferido nas próximas horas para a Capital, onde ficará à disposição da Justiça, juntamente com Francisco. Segundo foi apurado, os dois estavam na festa quando aconteceu uma discussão, mas, teria ficado apenas nisso.

Momento depois, outra confusão iniciou na Rua Dom Julio Mattioli. Com ânimos exaltados misturados com álcool, descambou para briga corporal e apareceu um canivete tipo faca, comum ser usado por jovens como ornamento de vaqueiro nos bolsos.

Estes foram usados para ferir e matar os amigos, Junior de Souza Amaral (27) e José Luiz Souza Costa (31), que não resistiram aos ferimentos e foram a óbito na madrugada de domingo, dia 19. A partir daí, com apoio de imagens de segurança do CIOSP e prédios particulares, iniciou os trabalhos de investigação para identificar os suspeitos.

O delegado Roberto Lucena se reuniu com a viúva de Júnior e a mãe de José, na delegacia de Epitaciolândia, para informar o encerramento dos trabalhos da Polícia Civil em identificar, deter e colocar à disposição da Justiça, os acusados do duplo homicídio.

O caso agora passa às mãos do delegado titular de Epitaciolândia, Mardilson Vitorino.

Veja vídeo reportagem com Almir Andrade.

Matérias relacionadas:

Fronteira registra três crimes por armas brancas em menos de 10 horas

Suspeitos de matar jovens após briga em casa noturna são identificados

Comentários