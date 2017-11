CBF divulga tabela da Copa Verde 2018

O futebol acreano terá dois representantes na competição: Atlético Acreano e Rio Branco

MANOEL FAÇANHA

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (22), a tabela básica e o regulamento da Copa Verde 2018. O torneio terá início a partir de 21 de janeiro com a disputa da fase preliminar com a participação de quatro equipes (Interporto -TO, Princesa do Solimões-AM, Corumbaense – MS e Ceilândia – DF).

O futebol acreano terá dois representantes na competição: Atlético Acreano e Rio Branco. O Galo Carijó estreia dia 7 de fevereiro, em casa, contra o Santos-AP. Na mesma data, o Rio Branco vai a Boa Vista-RR encarar o São Raimundo-RR.

Segundo o regulamento da competição, as equipes duelam em jogos eliminatórios de ida e volta até a decisão. Os critérios de desempate para indicar o clube vencedor do confronto quando houver igualdade em pontos ganhos ao final das duas partidas de cada grupo o critério adotado para definir o classificado será o maior saldo de gols, seguido de maior número de gols pró-assinalados no campo do adversário e cobranças de pênaltis, de acordo com a regra oficial.

Em caso de confronto entre dois clubes da mesma cidade o critério de gols fora de casa não será utilizado para desempate.

Veja os confrontos

Fase preliminar

Jogos de ida – 21/01/2018

Interporto- TO x Princesa do Solimões-AM

Corumbaense – MS x Ceilândia – DF

Jogos de volta – 24/01/2018

Princesa do Solimões-AM x Interporto- TO

Ceilândia x Corumbaense – MS

Fase Principal

Jogos de Ida – 07 de Fevereiro 2018

São Raimundo – RR x Rio Branco – AC

Santos – AP x Atlético – AC

Jogos de volta – 14/02/2018

Rio Branco – AC x São Raimundo – RR

Atlético – AC x Santos – AP

