Centro de Atendimento ao Turista em Brasiléia é reinaugurado após 5 anos fechado

A cidade de Brasileia passa por um grande momento de transformação, a Prefeita Fernanda Hassem e sua equipe tem trabalhado incansavelmente para realizar melhorias em todo o município.

Na tarde da última quarta-feira, 13, a prefeitura de Brasileia reinaugurou o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado na Praça Rafael Mendes (Mirante), onde contou com a presença dos moradores, artesãos, comerciantes e autoridades. A praça estava a mais de 5 anos em total abandono, com o CAT fechado, dificultando o repasse das informações aos visitantes da cidade.

“Estamos encerrando o ano entregando a Praça do Mirante completamente revitalizada, com a reinauguração do CAT, já que recebemos muitos turistas por ser uma cidade fronteiriça e podemos dar informações do nosso município e Estado. Através do CAT vamos estar realizando a venda de artesanatos, comidas regionais e dando essa movimentação para a praça e para os comerciantes da parte baixa da cidade”, destacou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

O objetivo do Centro de Atendimento ao Turista, é proporcionar aos visitantes e aos munícipes um ambiente que tenha produtos que remeta a história da cidade, com vendas de artigos de artesanato a polpa de frutas da região. Um dos produtos que estão disponíveis no CAT é do artesão Doutor da Borracha, que é um dos destaques nacionais pela fabricação de artigos derivados do látex.

O morador João Evangelista falou da importância da revitalização da praça e reinauguração do CAT: “Estou muito agradecido, porque essa praça recebe os turistas do Peru, Bolívia além dos viajantes brasileiros que estão indo conhecer o pacifico. Parabenizo a prefeita pelo trabalho que tem realizado deixando a cidade cada vez mais bonita”, informou Evangelista.

Os artesãos que tiver interesse em expor seus produtos, podem procurar o CAT localizada na Avenida Prefeito Rolando Moreira onde terá uma pessoa pronta para atender e realizar o cadastro.

O evento contou com um grande apoio e parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que mobilizou os expositores e organizou parte da infraestrutura do local para que os produtos possam ser vendidos.

“O apoio do Sebrae com a prefeitura é para incentivar a elaboração visual do espaço, esse é um projeto que já realizamos no Estado, o Acre hoje é campeão de vendas nacional em artesanato nas feiras do Sebrae e a região do Alto Acre é muito promissora no artesanato. Nós temos o doutor da borracha que é um artesão de case de sucesso no mundo inteiro, a exemplo dele podemos ter outras pessoas que irão se destacar nacionalmente”, finalizou Sidia Gomes, Diretora Técnica do Sebrae.





