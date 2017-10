Centro de Referencia do Idoso e entrega equipamentos de fisioterapia em Epitaciolândia

O Centro de referencia do Idoso de Epitaciolândia passou recentemente por uma reforma e revitalização, a prefeitura através da Secretaria de Obras e Serviços fez algumas reformas na parte hidráulica e elétrica para garantir melhor comodidade para o pessoal da melhor idade que freqüenta o local.

Estiveram presentes no evento o Prefeito Tião Flores, o vice-prefeito Raimundão, a prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem, Ana Paula Alencar Secretária de Cidadania e Ação Social, o vereador Dino Castelo, Jorge Saad Coordenado do SEBRAE, assessores e servidores, além é claro da presença marcante do pessoal da melhor idade.

Na ocasião foram entregue novos equipamentos de ginástica, fisioterapia e hidroginástica que custaram mais 20 mil reais, tais equipamentos foram adquiridos através de projetos sociais do tribunal de justiça. Outra novidade foi a apresentação da Carteira para Viagens Interestadual, que já esta sendo concedidas a idosos de Epitaciolândia.

O Centro de Referencia do Idoso atende em média 200 pessoas, com programas de Interação Social, ginástica assistida, hidroginástica, fisioterapia e atendimentos médicos.

