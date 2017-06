Centro do Idoso discute o Dia Mundial de Conscientização da violência contra a pessoa idosa

Dia 15 de junho é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, este ano tem como tema “Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito”. O objetivo desse dia é sensibilizar a sociedade para o combate às diversas formas de violência cometidas contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.

A Prefeitura de Brasiléia desenvolve no Centro do Idoso do município, um trabalho de fundamental importância voltado à melhor idade, através do Programa Vida e Movimento e conta com a participação de 102 idosos.

São várias atividades desenvolvidas com o objetivo de manter os participantes ativos e praticando vida saudável. Dentre elas destacam-se: educação física, fisioterapia, atendimento psicológico, cursos profissionalizantes e palestras educativas. Além disso, o Centro do Idoso tem um atendimento diferenciado, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã.

A exemplo, está sendo desenvolvido o Programa Quero Ler, do Governo do Estado que visa alfabetizar os idosos que não tiveram oportunidade de aprendizado no período regular. Segundo Iraci Rocha Dias, de 63 ano, que é participante do Quero Ler, essa é uma grande oportunidade de aprendizado “Não tenho nem palavras para descrever a importância desse programa porque eu não sabia nem fazer meu nome, não sabia como pegar no lápis, não conhecia os números e hoje já aprendi bastante e daqui a poucos dias já saberei assinar meu nome. Pra mim é uma felicidade sem tamanho. Pra mim é tudo”, finalizou Iraci.

A Coordenadora do Centro do Idoso, Saida Jafuri destaca esse trabalho como fundamental na vida de todos os idosos do município. “O cuidado que a gente tem com eles no dia a dia é gratificante, e o que nós podemos fazer para o bem estar da vida deles a gente faz. É muito bom vê a interação e a alegria deles ao desenvolver as nossas atividades. A convivência que eles têm no dia a dia é maravilhosa”, destacou.

