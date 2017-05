Centro do Idoso realiza programação em balneário

Os idosos que participam do programa Vida e Movimento realizado no Centro do Idoso e mantido pela Prefeitura de Brasiléia, participaram na sexta-feira, 5, de uma programação especial no balneário Jarinal, em Brasiléia.

A alegria marcou o dia para quem saiu de casa cedo para aproveitar todos os momentos, e além dos 60 idosos de Brasiléia, outros 35 de Xapuri também participaram da manhã de lazer com muita música e diversão.

Saída Jafury, coordenadora do centro de Convivência dos Idosos falou da importância desse tipo de atividade para o grupo.

“Este passeio já estava programado desde fevereiro e hoje conseguimos realizar. É com muita alegria que os recebemos hoje o grupo de Xapuri, para integração das atividades. E graças a Deus, tudo aquilo que nos programamos nos estamos conseguindo realizar e queremos agradecer o apoio da nossa prefeita, Fernanda Hassem. Eu só tenho a agradecer e vamos continuar com nossa programação realizada por uma equipe compromissada”, disse.

Até o final do ano serão realizadas excursões para os municípios de Assis Brasil, Xapuri e Senador Guiomar.

